Emekli seyyanen zam | Emekli maaşı zammı ne kadar? Emekli maaşına seyyanen zam yapılır mı? Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2022 yılı zamlarına odaklanmış durumda. Asgari ücret zam oranının belli olmasından sonra emekli ve memur maaşlarına yapılacak düzenlemeler için harekete geçildi. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada emekliler için de ek zam konusunda çalışmalar yapılacağını belirtmişti. Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılmasının da gündemde olduğu şu günlerde milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zammı şimdiden merak ediyor.

Emekli seyyanen zam | Emekli maaşı zammı ne kadar? Emekli maaşına seyyanen zam yapılır mı? Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2022 yılı zamlarına odaklanmış durumda. Asgari ücret zam oranının belli olmasından sonra emekli ve memur maaşlarına yapılacak düzenlemeler için harekete geçildi. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada emekliler için de ek zam konusunda çalışmalar yapılacağını belirtmişti. Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılmasının da gündemde olduğu şu günlerde milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zammı şimdiden merak ediyor.

2022 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Kameralar karşısına geçerek kamuyouna 2022 asgari ücreti duyuran Cumhurbaşkanı asgari ücretin 4253 TL olduğunu açıkladı. Asgari ücrete yüzde 50 gibi bir zam gelirken memurlar ve emekliler de kendi maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak edip araştırıyor. Kulislerde konuşulan iddialara göe emekliklere ve memurlara seyyanen zam yapılması konusu da masada yer alıyor.

Emekli seyyanen zam

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre emekli maaşlarının iyileştirilmesi için masada iki seçenek bulunuyor. Bunlardan birincisi emeklilere seyyanen zam yapmak. İlk seçenek ile düşük maaş alan emeklilere seyyanen zam yapılacak ve maaşlar belli bir seviyeye çıkarılacak.

Emekli maaşı zammı ne kadar?

İkinci seçenekte ise emekli maaşlarına yıllık bazda asgari ücret ya da yüzde 40'lar düzeyinde bir zam yapılması gündemde. SGK ve özellikle de Bağ-Kur emeklileri arasında asgari ücretin yarısından az maaş alan bir grup bulunuyor.

Emekli maaşına seyyanen zam yapılır mı?

Emeklilerin merakla beklediği 2022 ek zam oranları konusunda önümüzdeki günlerde resmi açıklamalar gelecektir. Şu anda emeklilere seyyanen zam mı yapılacak yoksa farklı bir formül mü uygulnacak bu bilinmiyor.

Emekli nedir?

Emeklilik, hayatlarını çalışarak sürdüren kişilerin yaşlılık dolayısıyla çalışamayacağı var sayılıp planlı bir şekilde çalışmayı bırakmalarıyla başlayan durumlarına verilen isimdir. Bu kimselere emekli veya tekaüt denir.

Hayatlarını sürdürmek için gereken gelir çalışarak kazandıkları maaş yerine emeklilik amacıyla önceden oluşturulmuş fonlar kullanılır. Bu fonlar, içinde hayatlarını geçirdikleri devletler tarafından, çalıştıkları iş yerleri tarafından, veya şahısların kendileri tarafından oluşturulmuş olabilir. Bazen her üç türden birçok fon ayni kişinin emekliliğini amaçlar.

Çalışmadan yaşayabilmek için gerekli para emekliye genellikle sürekli bir gelir olarak, bazen yüklü bir ödeme olarak, bazen de bunların bir karışımı olarak ödenecek şekilde düzenlenir.

Emeklilik gelirleri bazen çalışanlardan toplayıp, o sırada emekli olanlara dağıtılarak, bazen her kişinin çalıştığı süre içinde çalışma gelirinin bir kısmıyla biriktirilip emekliliğinde sadece bu kendinden birikenlerden ödenecek şekilde olur.

Kaba hesapla hayatın üçte birinin hayata hazırlık, üçte birinin çalışmak, son üçte birinin de emeklilik olduğunu var sayarsak, emeklilik fonları çok uzun sürede biriktirilip, gene çok uzun sürede eriyeceği, var oldukları sürece güvenilir ve iyi gelir getiren faaliyetlerde kullanılarak ayrıca büyümeleri amaçlanacağı için ekonomik hayatta önemli ve süreklilik sağlayan bir yatırım kaynağıdırlar.

Bu uzun süreli yatırım özelliği ve dolayısıyla faizin faizi faktörünün ağır basması yüzünden kişinin emeklilik fonunun oluşturulması ile ilgili detaylar konusunda erken farkındalığı, ve iyi gözetimi, iyi bir emeklilik gelirine ulaşmak bakımından büyük önem taşır.

Emeklilik fonlarının biriktirilmesi ve eritilmesi sürecinde bir sürü öngörülmesi zor etken vardır. Bu süreçteki yükümlülükleri ve riskleri kimlerin hangi sürelerde taşıyacağını, emekli gelirinin hangi süre içinde ne miktarda ödeneceğini belirleyen kanunlar ve sözleşmeler, bu süre içinde, fonların yatırımlarının ne kadar iyi ve verimli idare edildiği, ekonominin ne kadar iyi gittiği, demografinin nasıl bir gelişme gösterdiği (örneğin ortalama yaşam sürelerinin uzaması/kısalması), kuralların, politik seçeneklerin, ve hatta faiz oranlarının nasıl ne yönde geliştiği gibi etkenler sonucu çok değiştirebilir. Savaş, afet, pandemi, yeni buluşlar, yeni gelişmelere toplumun ne hızla uyum sağladığı gibi şeyler gelecekteki emekli maaşlarını etkileyebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.