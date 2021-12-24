Emekli maaşı nasıl belirleniyor? Emeklilere ne kadar bayram ödemesi yapıldı? Emekli promosyonları ne kadar?

Ülkemizde 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağ-Kur, 1 milyon 569 bini emekli sandığı statüsünde olmak üzere toplam 9 milyon 187 bin emekli bulunmakta.

Türkiye'de her 10 kişiden birisi emekli. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler şimdi de emekli maaşlarının ne olacağında...

Emeklilerin 2022 yılı için almayı planladıklar bayram ikramiyelerinin ne olacağı ve promosyonların durumu ise en çok kafaları karıştıran soru işaretlerinden...

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zamla birlikte emeklilerin zam beklentisi de yükseldi.

Türkiye'de 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağ-Kur, 1 milyon 569 bini emekli sandığı statüsünde olmak üzere toplam 9 milyon 187 bin emekli bulunuyor. Emekliler bu rakamla ülke nüfusunun yüzde 11'ini oluşturuyor.

Emekli zammı neye göre belirleniyor?

Emekli maaşı zamları ülkemizde her yıl belirlenen enflasyon oranlarına göre yapılıyor.

2021 yılı emekli maaşı ne kadar?

En düşük memur emekli aylığı 3.276

En düşük SGK ve Bağkur emekli maaşları

SSK (2000 ÖNCESİ) 2.624

SSK (2000 SONRASI) 1.627

BAĞ-KUR (ESNAF) 1.912

BAĞ-KUR (TARIM) 1.802

Emekli banka promosyonu ne kadar?

Tüm bankalar promosyon ücretlerini güncellerken, bazı özel bankalar daha çok emekli müşteri çekebilmek için üst limiti 2 bin 500 liraya kadar çıkarmış durumda.

Türkiye'de ne kadar emekli var?

Ülkemizde 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağ-Kur, 1 milyon 569 bini emekli sandığı statüsünde olmak üzere toplam 9 milyon 187 bin emekli bulunmakta.

Emekliye bu bayram ne ödendi?

Emeklilere, vefat eden eş, anne veya babasının aylığını alan 3 milyon 878 bin kişi, malullük, vazife malullüğü ve sürekli iş göremezlik aylığı alan 318 bin kişi de eklendiğinde SGK'den aylık ve gelir alanların sayısı 13 milyon 383 bini buluyor. Bu rakam ise Türkiye nüfusunun yüzde 16'sına karşılık geliyor.

Devlet, SGK eliyle 2020 yılında 13 milyon 383 bin emekli ve hak sahibi için 350 milyar liraya yakın aylık ödemesinin yanı sıra, geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplam 22 milyar lira ikramiye ödemesi yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.