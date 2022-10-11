Emekli banka promosyonu ne zaman yatacak? Emekli banka maaş promosyonu güncellendi mi? Ziraat Bankası-Vakıf-Halkbank maaş promosyonu ne kadar? Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle milyonlarca çalışanın maaşına yüksek oranlarda zam yapıldı. Zam sonrası maaş banka promosyonları oldukça düşük kaldı. SGK'dan emekli banka promosyonlarına ilişkin flaş bir açıklama geldi. SGK Mart 2020'de imzalanan emekli banka promosyon protokolünün güncelleneceğini duyurdu. Bankaların ne kadar promosyon vereceğinin alt limiti de belli oldu.

Son zamanlarda banka maaş promosyonları pek çok çalışan gibi emekliler tarafından da yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz sene yapılan banka promosyon anlaşmaları ile bu sene yapılan anlaşmalar arasında büyük farklar ortaya çıktı. Bu durum da anlaşmaların güncellenmesi gerekliliğini doğurdu. Emekli maaş promosyonları ile de önemli bir gelişme yaşandı. SGK açıklamasında banka promosyon protokollerinin güncelleneceğini duyurdu.

Emekli banka promosyonu ne zaman yatacak?

SGK'dan yapılan açıklamada kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği hatırlatıldı. Emekl güncellenen banka maaş promosyonlarının ne zaman hesaplara yatacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Emekli banka maaş promosyonu güncellendi mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli banka maaş promosyonlarına ilişkin emeklileri sevindiren bir açıklamada bulundu. SGK açıklamasında kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan protokolün 01.11.2022 tarihinde güncelleneceği ve yeniden protokol imzalanacağı bildirildi. SGK ayrıca açıklamasında "Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir" dedi.

Ziraat Bankası-Vakıf-Halkbank maaş promosyonu ne kadar?

SGK'dan yapılan duyurulara göre bankaların vereceği minimum banka promosyonu da belli oldu. Açıklamada emeklilerin aldıkları maaşlara göre promosyon ödemelerinde artış olacağı vurgulandı. Emekli banka promosyonlarının 3 yıllık ve peşin ödemeli olacağı da burgulandı. İşte 2022 emekli banka maaş promosyonları minimum ödeme;

Maaşları 3.500. TL'ye kadar olanlara 3.000 TL banka promosyonu verilecek.

Maaşları 3.500.-TL-7.500 TL arası olanlara 3.500 TL banka promosyonu verilecek.

Maaşları 7.500 TL – 10.000 TL arası olanlara 4.500 TL banka promosyonu verilecek.

Maaşları 10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000 TL banka promosyonu verilecek.