Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli maaş banka promosyonu ne kadar? Emekli promosyonu yenilenecek mi? Bu sene emeklilere promosyon verilecek mi? soruları milyonlarca emekli tarafından sorulmaya başlandı. Banka promosyonları son zamanlarda gündemdeki yerini koruyor. SGK'dan gelen son açıklama ise emeklileri heyecanlandırdı. SGK, emekli banka promosyonlarının güncelleneceğini açıkladı. Peki2022 Ziraat Bankası, Vakıfbank Halk Bankası banka emekli promosyonu ne kadar?

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli maaş banka promosyonu ne kadar? Emekli promosyonu yenilenecek mi? Bu sene emeklilere promosyon verilecek mi? Emekli promosyonları uzun zamandır gündeki yerini koruyor. Emekliler 2022 yılında banka maaş promosyonu alıp alamayacağını merak ediyordu. Emeklileri sevindiren açıklama geldi.

Ziraat Banaskı, Vakıf, Halkbank emekli maaş banka promosyonu ne kadar?

SGK'dan yapılan duyurulara göre bankaların vereceği minimum banka promosyonu da belli oldu. Açıklamada emeklilerin aldıkları maaşlara göre promosyon ödemelerinde artış olacağı vurgulandı. Emekli banka promosyonlarının 3 yıllık ve peşin ödemeli olacağı da burgulandı. İşte 2022 emekli banka maaş promosyonları minimum ödeme;

Maaşları 3.500. TL'ye kadar olanlara 3.000 TL banka promosyonu verilecek.

Maaşları 3.500.-TL-7.500 TL arası olanlara 3.500 TL banka promosyonu verilecek.

Maaşları 7.500 TL – 10.000 TL arası olanlara 4.500 TL banka promosyonu verilecek.

Maaşları 10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000 TL banka promosyonu verilecek.

Emekli banka promosyonu yenilenecek mi?

SGK'dan yapılan açıklamada kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği hatırlatıldı. Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.

Açıklamada ''Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekler'' denildi.

SGK'nın protokol imzalayacağı bankalar

1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

5- Türkiye İş Bankası A.Ş.

6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

7- Akbank T.A.Ş.8- Denizbank A.Ş.

9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

10- QNB Finansbank A.Ş.

11- ING Bank A.Ş.

12- Şekerbank T.A.Ş.

13- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

14- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

15- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

16- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

17- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

18- Odeabank A.Ş.

19- Fibabanka A.Ş.