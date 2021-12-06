Elinizdeki arabayı nasıl sıfırlarsınız? Model yükseltmenin maliyeti ne kadar?

Döviz kuru ikinci el fiyatlarını yükseltti. Sürücülerin servis maliyetleri de arttı. Eldeki Otomobili 'Sıfırlamak' moda oldu. 5 Yaş Model Yükseltmek 120 bin TL Kapıdaki Otomobili Sıfırlamak 20 bin lira...

Döviz kuru ikinci el fiyatlarını yükseltti. Sürücülerin servis maliyetleri de arttı. Eldeki Otomobili "Sıfırlamak" moda oldu. 5 Yaş Model Yükseltmek 120 bin TL Kapıdaki Otomobili Sıfırlamak 20 bin lira...

Döviz kuru direkt olarak ikinci el araç fiyatlarında sert yükselişe neden oldu. Bir araca sahip olan sürücülerin son 3 ayda servis ziyaretlerini ortalama yüzde 23 artırdığı kaydedildi.

Kompakt segment, 2012 model bir otomobili 2017 modeliyle değiştirmek isterseniz, yaklaşık 120 bin TL üstüne eklemeniz gerekiyor.

Modeyi kaç TL'ye yükseltebilirsiniz?

Lüks segment için rakam 500 bin TL'lere kadar çıkıyor. Diğer yandan yine yıllardır bildiğiniz, bindiğiniz kompakt bir otomobili kaportadan mekanik aksama, iç mekandaki kozmetiğine kadar elden geçirip sıfırlamanın maliyeti 20 bin TL.Bu sayede elinizdeki otomobilin ikinci el değerini de korumuş oluyorsunuz. Çünkü günümüzde hemen her araç ekspertiz işlemi görerek satışa çıkıyor, ekspertizde de tüm eksikler tespit ediliyor.

Otomobil üretiminde yaşanan aksaklıklar, sıfır kilometre araçlardaki tedarik sorunu ve döviz kurundaki radikal yükseliş, ikinci el araç pazarındaki tüm dengeleri değiştirmeye devam ediyor.

Ezberlerin bozulduğu bir süreçten geçen sektörde, satış sonrasında da hareketli günler yaşanıyor. Sadece 1 yıl önce, pandemi ile birlikte hayatımıza giren kısıtlamalar ve evden çalışma modellerinin araçların trafiğe daha az çıkmasına ve bakım-onarımların aksatılmasına sebep olduğuna dikkat çeken RS Servis CEO'su Ünal Ünaldı, yılın üçüncü çeyreğinde bu durumun ciddi manada değiştiğini ifade etti.

Eldekini sıfırlamak 20 bin TL, yenisiyle değiştirmek 120 bin TL

Otomobil fiyatlarındaki sürekli hale gelen yükselişin, birçok araç sahibinin elindeki aracı yeni bir araçla değiştirme düşüncesinden vazgeçirdiğini vurgulayan Ünaldı, "Çok sayıda kullanıcı, birkaç ay içinde satmayı düşündüğü araca birkaç sene daha binme kararı aldı. Yeni bir araca ulaşmanın maliyeti arttığı için, ellerindeki aracı koruma yoluna gidiyorlar" dedi.

Modilini değiştirmek mi istiyorsunuz?

Kompakt sınıf, 2012 model dizel-otomatik bir otomobiliniz var diyelim, 2017 modeliyle değiştirmek isterseniz ortalama 120 bin TL ek bütçeye ihtiyacınız var. Fakat kapıdaki aracın kaportadan mekaniğe, iç mekandan kozmetiğe birçok eksiğini giderip 20 bin TL gibi bir rakama sıfırlayabiliyoruz.

Orta sınıf bir otomobil için yine 200 bin TL, lüks segmentte ise 400-500 bin TL daha ekleme yapmanız gerekiyor. Her araç için bu rakamlar değişken olsa da üstüne ekleyeceğiniz bütçenin yüzde 15-20'si ile eldekini sıfırlayabilirsiniz. Satarken de TL bazında hiçbir kaybınız olmuyor, hatta değer kazanıyor.

Araç: 5 Yaş Değiştirme: Maliyeti Tam Kapsamlı Bakım:

Kompakt : 120-150 Bin TL 20-25 Bin TL

D-Sedan: 200-250 Bin TL 40-50 Bin TL

F/Lüks-SUV: 400-500 Bin TL 70-90 Bin TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.