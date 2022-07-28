Elektrikli otomobil fiyatı yükselecek mi? Elektrikli araba fiyatları artacak mı? Renault Zoe, BMW iX3, Hyundai Kona, Tesla, MG ZS EV, Skywell fiyatları artacak mı? Son zamanlarda elektrikli otomobiller oldukça popüler bir hale geldi. Ülkemizde de elektrikli otomobil satışları artarken bu konuyla ilgili ÖTV düzenlemesi de yapılmaya başlandı. Elektrikli otomobil almayı düşünenleri yakından ilgilendiren gelişme Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ithal elektrikli araçlardan yüzde 10 ilave vergi alınacak.

Elektrikli otomobil fiyatı yükselecek mi? Elektrikli araba fiyatları artacak mı? Renault Zoe, BMW iX3, Hyundai Kona, Tesla, MG ZS EV, Skywell fiyatları artacak mı? Son zamanlarda elektrikli otomobiller oldukça popüler bir hale geldi. Ülkemizde de elektrikli otomobil satışları artarken bu konuyla ilgili ÖTV düzenlemesi de yapılmaya başlandı. Elektrikli otomobil almayı düşünenleri yakından ilgilendiren gelişme Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ithal elektrikli araçlardan yüzde 10 ilave vergi alınacak.

Ülkemizde araç sahibi olabilmek neredeyse imkansız hale geldi. Artan araç fiyatları, akaryakıta gelen zamlar, bakım ve sigorta giderlerinin katlanarak artması pek çok kişiyi araç sahibi olma konusunda korkutuyor. Son günşlerde otomobilde ÖTV indirimleri de konuşulurken yaşanan bir gelişme elektrikli araç almayı düşünenleri endişelendirdi.

Elektrikli otomobil fiyatı yükselecek mi?

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre ithal elektrikli otomobillerden yüzde 10 ek vergi alınacak.

Elektrikli araba fiyatları artacak mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 8703.80.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP), “Sadece elektrik motorinden tahrikli olanlar” başlığı altındaki yeni elektrikli araçların GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) ülkelerinden ithalatında yüzde 10 oranında ilave gümrük vergisi alınacak.

Renault Zoe, BMW iX3, Hyundai Kona, Tesla, MG ZS EV, Skywell fiyatları artacak mı?

Ülkemizde en çok satılan elektrikli otomobil modellerinde fiyat değişimi olup olmayacağı merak ediliyor. Renault Zoe, BMW iX3, Hyundai Kona, Tesla, MG ZS EV, Skywell gibi marka ve modellerde bir miktar fiyatlar yukarı çekilebilir. Elektrikli otomobil sektörünün vergi düzenlemesi sonrası nasıl olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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