Elektrikli otomobilde ÖTV arttı mı? Elektrikli otomobil fiyatları artacak mı? Elektrikli araçlarda ÖTV yükseltildi mi? Son zamanlarda ülkemizde elektrikli otomobil satışları bir hayli yükselmişti. Elektrikli otomobillerde ÖTV düzenlemesi geçtiğimiz günlerde yapılmış ve araç almak isteyenleri sevindirmişti. Ancak son yaşanan gelişme araçlara zam olarak yansıyacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ithal elektrikli otomobil modellerinden yüzde 10 ek vergi alınacak. Peki elektrkli otomobillere zam mı gelecek? Renault Zoe, BMW iX3, Hyundai KONA, Tesla fiyatları artacak mı?

Elektrikli otomobilde ÖTV arttı mı? Elektrikli otomobil fiyatları artacak mı? Elektrikli araçlarda ÖTV yükseltildi mi? Son zamanlarda ülkemizde elektrikli otomobil satışları bir hayli yükselmişti. Elektrikli otomobillerde ÖTV düzenlemesi geçtiğimiz günlerde yapılmış ve araç almak isteyenleri sevindirmişti. Ancak son yaşanan gelişme araçlara zam olarak yansıyacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ithal elektrikli otomobil modellerinden yüzde 10 ek vergi alınacak. Peki elektrkli otomobillere zam mı gelecek? Renault Zoe, BMW iX3, Hyundai KONA, Tesla fiyatları artacak mı?

elektrkli otomobil almayı düşünenleri ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ithal elektrikli otomobillerden yüzde 10 ilave vergi alınmasına karar verildi.

Elektrikli otomobilde ÖTV arttı mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 8703.80.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP), “Sadece elektrik motorinden tahrikli olanlar” başlığı altındaki yeni elektrikli araçların GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) ülkelerinden ithalatında yüzde 10 oranında ilave gümrük vergisi alınacak.

Elektrikli otomobil fiyatları artacak mı?

Yüzde 10 ilave verginin sıfır ve ikinci el elektrkli otomobil piyasasına nasıl bir etki yapacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

Elektrkli otomobilde ÖTV düzenlemesi yapılmıştı

Geçtiğimiz günlerde elektrkli otomobillerle ilgili yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Buna göre TOGG'un yapacağı elektrikli araç üretimini desteklemeye yönelik ÖTV düzenlemesine gidildi. 160 kW geçmeyen özel tüketim vergisi matrahı 700 bin TL'nin altındaki araçlarda ÖTV yüzde 10 olarak uygulanacak ve böylece Togg tarafından yapılan üretim destelenecek.