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TIMETURK / EKONOMİ / Elektrik tarifesi: EPDK’dan ayrıntılı açıklama

Elektrik tarifesi: EPDK’dan ayrıntılı açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada, '1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mesken aboneleri için düşük kademe limiti günlük 8 Kilowatt (aylık 240 Kilowatt) olarak belirlenmiştir. Bu oran mesken abonelerinin yüzde 81'ini yani yaklaşık 32 milyon aboneyi kapsamaktadır' denildi.

3 Saat Önce
2022-03-01 09:44:07
Elektrik tarifesi: EPDK’dan ayrıntılı açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı elektrik fiyatlarındaki tarife düzenlemesinin ardından EPDK'dan da açıklama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada elektrik fiyatlarındaki tarife düzenlemesinin 1 Mart itibariyle geçerli olacağı belirtilerek, "1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mesken aboneleri için düşük kademe limiti günlük 8 Kilowatt (aylık 240 Kilowatt) olarak belirlenmiştir. Bu oran mesken abonelerinin yüzde 81'ini yani yaklaşık 32 milyon aboneyi kapsamaktadır. Yapılan yüzde 10'luk KDV indirimi ile birlikte mesken abonelerinin günlük 8 Kilowatt'a kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,26 TL/Kilowatt, günlük tüketimlerinin 8 Kilowattın üstündeki kısmı için ise 1,89 TL/Kilowatt olarak uygulanacaktır.

Düşük kademenin kapsadığı tüketim miktarının arttırılması ile birlikte mesken abonelerinin nihai faturasına yansıyan indirim oranı yüzde 14 seviyesine ulaşabilmektedir. Bir örnek ile açıklama gerekirse 30 günlük fatura döneminde 240 Kilowatt tüketimi olan bir mesken abonesi, Şubat ayında 350 TL elektrik faturası ödemişken aynı tüketim miktarı için Mart ayında 302 TL fatura ödeyecektir" ifadeleri kaydedildi.

TİCARETHANELER İÇİN DE KADEME UYGULAMASI

Ticarethane statüsündeki abonelikler için de kademeli tarifeye geçildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan bir diğer düzenleme ile ticarethane statüsündeki abonelikler için de kademe uygulamasına geçilmiştir. Mart ayından itibaren ilgili abonelerin günlük 30 Kilowatta (aylık 900 Kilowatt) kadar tüketimleri için yüzde 25 oranında indirim yapılmıştır. Bu kademedeki ticarethane abonelerinin günlük 30 Kilowatta kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 2,05 TL/ Kilowattır. Bu düzenleme ticarethane abonelerinin yüzde 91'ini, yani yaklaşık 6 milyon 315 bin aboneyi kapsamaktadır.

Ayrıca kurumumuz tarafından Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'da da değişiklik yapılarak mesken abone grubunun kapsamı genişletilmiştir. Böylelikle 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleri ile bunların şubeleri, cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler, mesken abone grubu kapsamına alınmıştır." .

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