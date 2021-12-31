Benzine zam mı geldi? Benzin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Benzinin pompa fiyatı merak konusu oldu. Benzin fiyatlarında bir artış yaşanacağı sosyal medyada tartışılıyor. Peki ama gerçekten benzine zam mı geldi? Doların düşmesinden sonra düşmesi beklenen benzin ve LPG'nin fiyatı ne kadar oldu? İşte merak edilen ücretlendirmedeki artış ve güncel benzin haberleri...

Benzine zam mı geldi? Benzin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Benzinin pompa fiyatı merak konusu oldu. Benzin fiyatlarında bir artış yaşanacağı sosyal medyada tartışılıyor. Peki ama gerçekten benzine zam mı geldi? Doların düşmesinden sonra düşmesi beklenen benzin ve LPG'nin fiyatı ne kadar oldu? İşte merak edilen ücretlendirmedeki artış ve güncel benzin haberleri...

Benzine zam mı geldi?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) dün akşam saatlerinde benzine zam yapılacağını duyurdu. EPGİS sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 31- 12-2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 68 kuruş\LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." sözleriyle duyurdu.

LPG'ye ise 57 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Benzin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

Ankara'da 11,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,37 TL'ye yükseldi. Tabi bu fiyat ilçe ve şehirlere göre değişiklik gösterebilir. İstanbul'da ise 11,63 liradan 12,31 TL; İzmir'de 11,71 liradan 12,39 TL'ye yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.