Ekmek fiyatına zam mı geldi? Ekmek fiyatları 7,5 TL mi olacak? Ekmek ne kadar?

Ekmek fiyatına zam mı geldi? Ekmek fiyatları 7,5 TL mi olacak? Ekmek fiyatlarının zamlanacağına ilişkin konuşmalardan sonra 'ekmeğe zam mı geldi, ekmek ne kadar oldu?' gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki ama ekmeğin fiyat artışıyla ilgili konuşulanlar doğru mu? İşte detaylar...

Ekmek fiyatına zam mı geldi? Ekmek fiyatları 7,5 TL mi olacak? Ekmek fiyatlarının zamlanacağına ilişkin konuşmalardan sonra "ekmeğe zam mı geldi, ekmek ne kadar oldu?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki ama ekmeğin fiyat artışıyla ilgili konuşulanlar doğru mu? İşte detaylar... Ekmek fiyatına zam mı geldi? İstanbul'da ekmeğin fiyatının 7,5 TL'ye yükseleceği iddia edilmişti. Konuyla ilgil yetkililerden açıklamalar geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu açıklaması Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı konuyla ilgili; "Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin aralıkta 7,5 TL olacak demesi gerçek dışıdır" dedi. Cihan Kolivar 'ekmek' olayı sözleri Cihan Kolivar'ın ekmek sözlerinden sonra ekmeğin 7,5 TL'ye çıkacağı konuşuldu. Detaylar için aşağıdaki bağlantılı habere tıklayabilirsinzi. İLİŞKİLİ HABER Cihan Kolivar tutuklandı mı? Cihan Kolivar ekmek olayı nedir? Ekmek ne kadar? Ekmek fiyatları gramajlara ve şehirlere göre değişkenlik gösteriyor. 4 lira ile 5 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Lüks semtlerde ekmek fiyatlarında da artış gözlemlenebiliyor. Fakat fiyat artışının olmayacağı belirtiliyor. .