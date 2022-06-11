Ev sahibi olmanın hayalini kuran binlerce kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile sevinmişti. Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası ilk defa ev sahibi olacaklara 0.99 ve 0.89 faiz oranlarından konut kredisi verileceğini duyurmuştu. Aradan günler geçti ve vatandaşlar 'Düşük faizli kredi başvurusu başladı mı? 0.99-0.89 faizli konut (ev) kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki düşük faizli konut kredisi başvuruları hangi bankalara yapılacak?

Ev sahibi olmanın hayalini kuran binlerce kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile sevinmişti. Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası ilk defa ev sahibi olacaklara 0.99 ve 0.89 faiz oranlarından konut kredisi verileceğini duyurmuştu. Aradan günler geçti ve vatandaşlar "Düşük faizli kredi başvurusu başladı mı? 0.99-0.89 faizli konut (ev) kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki düşük faizli konut kredisi başvuruları hangi bankalara yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlara düşük faizli konut kredisi sağlanacağını duyurdu. Şartları taşımaları halinde ev almak isteyenler 0.89 ve 0.99 faiz oranları ile 2 milyon TL'ye kadar konut kredisi çekebilecek. Ev fiyatlarının artmasından endişe edenler bir an önce konut kredisi çekerek evlerini almak istiyor. Erdoğan'ın düşük faizli konut kredisi başvurularının ne zaman başlayacağı ise şu sıralar internette oldukça fazla araştırılıyor.

Düşük faizli kredi başvurusu başladı mı?

"İlk evim Konut Finansman Paketi" ve "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile ev sahibi olmak isteyenlere 0.99 ve 0.89 faiz oranları ile konut kredisi verileceği açıklanmıştı. Detayları belli olan düşük faizli kredilerde başvuruların ne zaman başlayacağı merak konusu. Düşük faizli kredilerin kamu bankalarınca sağlanacağı, başvuruların da kamu bankalarına yapılacağı belirtiliyor. İlerleyene günlerde düşük faizli ev kredisinde başvuru sürecinin başlaması bekleniyor.

0.99-0.89 faizli konut (ev) kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?

"İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak.

İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak. Böylece, vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin yanında halihazırda yürütülen Liralaşma Stratejisi de desteklenmiş olacak.

099 ve 089 faiz oranlarından kredi çekmek için başvurular finansman çalışmalarının ardından başlayacak. Düşük faizli kredi başvurularına dair kamuoyu duyurusunun önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Güncel konut kredileri

Akbank Konut Kredisi %2,05 - %2,10

Garanti BBVA Konut Kredisi %2,75 - %2,79

ING Konut Kredisi %2,64 - %3,09

İş Bankası Konut Kredisi %2,05

Yapı Kredi Konut Kredisi %2,54

Albaraka Türk Konut Kredisi %1,90 - %2,35

Alternatif Bank Konut Kredisi %2,64 - %2,83

Anadolubank Konut Kredisi %2,79 - %2,82

DenizBank Konut Kredisi %2,55

Fibabanka Konut Kredisi %1,90 - %2,68

Halkbank Konut Kredisi %1,20 - %1,29

HSBC Konut Kredisi %3,49

ICBC Bank Turkey Konut Kredisi %2,01 - %2,07

Kuveyt Türk Konut Kredisi %2,04

Odeabank Konut Kredisi %2,69

QNB Finansbank Konut Kredisi %2,32

Şekerbank Konut Kredisi %3,00

TEB - Türk Ekonomi Bankası Konut Kredisil %2,70

VakıfBank Konut Kredisi %1,20 - %1,29

Vakıf Katılım Konut Kredisi %1,54 - %2,45

Ziraat Bankası Konut Kredisi %1,29

Ziraat Katılım Konut Kredisi %1,79 - %2,49