Dul aylığı bayram öncesinde yatar mı? Dul maaşı bayramdan önce verilir mi? Temmuz dul maaşı ne zaman yatar?

Dul aylığı bayram öncesinde yatar mı? Kabine Toplantısı sonrasında herkesin gözü maaşların yatacağı tarihe çevrildi. Bunun yanı sıra dul maaşı zammı, asgari ücret, emekli ve memur zammı, kurban bayramı tatili konuları da araştırmalarda hız kazandı. Peki dul maaşı bayramdan önce verilir mi? Temmuz dul maaşı ne zaman yatar? İşte merak edilen dul aylığı son dakika haberi...

Kabine Toplantısı sonrasında herkesin gözü maaşların yatacağı tarihe çevrildi. Bunun yanı sıra dul maaşı zammı, asgari ücret, emekli ve memur zammı, kurban bayramı tatili konuları da araştırmalarda hız kazandı. Peki dul maaşı bayramdan önce verilir mi? Temmuz dul maaşı ne zaman yatar? İşte merak edilen dul aylığı son dakika haberi...

Dul aylığı bayram öncesinde yatar mı?

Dün akşam gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar milyonlarca memur ve emekli için müjde oldu.

Gelen açıklamaya göre zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyuruldu. Böylece 9 Temmuz günü başlayacak bayramdan önce aylıklar hak sahiplerinin hesaplarında olacak.

Temmuz dul maaşı ne zaman yatar?

Cumhurbaşkanının erken maaş müjdesi, dul aylığı alanları da kapsıyor. 9 Temmuz kurban bayramı öncesi hak sahiplerinin hesaplarına, maaşlarının yatması bekleniyor. Kesin bir tarih henüz belirtilmedi.