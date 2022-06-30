Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? Binlerce ailenin yararlandığı evde bakım maaşının bayram öncesi hesaplara yatırılması gündeme geldi. Enflasyon sonrası yeniden düzenlemeye giren maaş ve aylıklar hakkında açıklamalar geliyor. Peki evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte merak edilen evde bakım maaşı son dakika haberi...

Binlerce ailenin yararlandığı evde bakım maaşının bayram öncesi hesaplara yatırılması gündeme geldi. Enflasyon sonrası yeniden düzenlemeye giren maaş ve aylıklar hakkında açıklamalar geliyor. Peki evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte merak edilen evde bakım maaşı son dakika haberi...

Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar vatandaşların yüzlerini güldürdü.

Gelen açıklamaya göre zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyuruldu. Böylece 9 Temmuz günü başlayacak bayramdan önce aylıklar hak sahiplerinin hesaplarında olacak.

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanınnı açıklamasından sonra evde bakım maaşının hangi tarihte yatırılacağı merakla bekleniyor. Normal şartlar altında ayın 15'inde yatırılmaya başlanan evde bakım aylıkları bu bayram öncesinde yatırılacak. 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek olan Kurban bayramından önce hesaplara yatırılması bekleniyor fakat kesin bir tarih verilmedi.