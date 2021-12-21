Dolardaki ani değer kaybı dünya basınında! ''Lira büyük bir geri dönüş yaptı''

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni ekonomi planı sonrası dolar sert bir düşüş yaşayarak 13.50 bandına geriledi. Dünya basınında da yaşanan bu gelişme son dakika olarak duyuruldu.