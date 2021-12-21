Dolardaki ani değer kaybı dünya basınında! ''Lira büyük bir geri dönüş yaptı''
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni ekonomi planı sonrası dolar sert bir düşüş yaşayarak 13.50 bandına geriledi. Dünya basınında da yaşanan bu gelişme son dakika olarak duyuruldu.
2021-12-21 08:08:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla, kurdaki dalgalanmaları durdurmak maksadıyla yeni araçların devreye alınacağını duyurdu.
Erdoğan'ın sözlerinin ardından Dolar/TL'de sert düşüş yaşanırken, Reuters haber ajansı gelişmeleri, "Erdoğan'ın dolarizasyon karşıtı önlemleri açıklamasının ardından lira büyük bir geri dönüş yaptı" diyerek okuyucularına duyurdu.
ABD merkezli ekonomi sitesi Bloomberg ise Erdoğan'ın açıklamalarına vurgu yaptığı haberinde, "Erdoğan, Türk lirası tasarruflarını korumak için olağanüstü adımları açıkladı" denildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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