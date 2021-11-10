Dolar yeniden zirveye yaklaştı

Güne 9,74 seviyelerinde başlayan dolar/TL, öğle saatlerinde hızlı artışla 9,84'e yaklaştı. Euro da 11.34'ü gördü

Döviz kurları güne yatay bir seyirle başlamasının ardından öğlen saatlerinde yeniden yükselişe geçti.

Dolar yeni güne 9.74 seviyesinden başlarken, öğle saatlerinde 9.80'in üzerini görerek 9,8379'a kadar çıktı ve tarihi zirvesi olan 9.85'e yaklaştı. Dolar dün günü 9.73 seviyesinden kapatmıştı.

Euro ise 11.27 lira seviyesinden güne açılış yaparken, öğle saatlerinde 11,3846'ya kadar yükseldi. Euro dün kapanışta 11.29 seviyesinden işlem görüyordu.

GCM Yatırım Araştırma Müdürü Dr. Tuğberk Çitilci, “Zaten haftaya yapılacak Merkez Bankası toplantısı yaklaşırken fırtına öncesi sessizlik vardı. Kur 9,65-9,75 aralığında fazla durdu. Piyasa artan enflasyona rağmen faiz artışının devamını fiyatlıyor, kur artışının nedeni bu” dedi.

18 Kasım'da yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 100 baz puan faiz indirimi yapılmasını ve politika faizinin yüzde 15'e çekilmesini beklediğini belirten Çitilci, dün MÜSİAD'dan yapılan açıklamanın da faiz indiriminin devam edeceğinin bir işareti olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Kaynak: borsagundem.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.