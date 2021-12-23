DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor
Ali Rıza Y. kimdir? Öğretmen Ali Rıza Y. tutuklandı mı?
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca vefat etti
İnsan vücudu hakkında bilmediğiniz 14 garip gerçek! Çok şaşıracaksınız…
Altın düşer mi? Altın düşmeye devam eder mi? Gram altın fiyatı ne kadar oldu?
Elon Musk'tan ilginç çıkış: Beyne çip takmak, Metaverse'ten daha iyi
Dolar düştü mü? Dolardaki düşüş devam eder mi? Dolar düşer mi? 23 Aralık dolar ne kadar?
Gannuşi’den Cumhurbaşkanı Said'e ‘Nahda’ uyarısı
Dolar yeni güne nasıl başladı?
Vergi muafiyeti ile maaşı artar mı? İşçi-Memur maaşı yükselir mi? Damga vergisi gelir vergisi alınmazsa maaş artar mı?
'Erdoğan, ABD'de başkan olsaydı bugün herhalde dünya bambaşka bir yer olurdu'
Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz geri adım attı
4 milyon TL değerinde kaçak tütün ele geçirildi
Trump, kripto parayı “çok tehlikeli” olarak nitelendirdi
FP: Erdoğan, Afrika'da ülkesinin damgasını vuruyor

TIMETURK / EKONOMİ / Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Erdoğan’ın yeni ekonomi planını açıklamasının ardından sert bir düşüş yaşayan dolar, aşağı yönlü hareketine devam ediyor.

1 Saat Önce
2021-12-23 09:01:12
Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dolardaki düşüş devam ediyor. Dün akşam saatlerinde 12,50'den 12,00 seviyelerine gelen dolar, güne 11,70 seviyelerinden başlıyor.

Hafta başında yaşanan önlemler ve kura endeksli mevduat ile örtülü faiz artışının etkisiyle hızla gerileyen döviz kurları, üst üste 4. gününde de düşüşünü sürdürüyor. İlk üç günde yüzde 35 çekilen dolar/TL, bu sabah saatleri itibarıyle yüzde 1'i aşan düşüşle 11,70 seviyesinin altını test ederken euro/TL ise 13,55'e kadar çekildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş