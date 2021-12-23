Dolar yeni güne nasıl başladı?

Erdoğan’ın yeni ekonomi planını açıklamasının ardından sert bir düşüş yaşayan dolar, aşağı yönlü hareketine devam ediyor.

Dolardaki düşüş devam ediyor. Dün akşam saatlerinde 12,50'den 12,00 seviyelerine gelen dolar, güne 11,70 seviyelerinden başlıyor.

Hafta başında yaşanan önlemler ve kura endeksli mevduat ile örtülü faiz artışının etkisiyle hızla gerileyen döviz kurları, üst üste 4. gününde de düşüşünü sürdürüyor. İlk üç günde yüzde 35 çekilen dolar/TL, bu sabah saatleri itibarıyle yüzde 1'i aşan düşüşle 11,70 seviyesinin altını test ederken euro/TL ise 13,55'e kadar çekildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.