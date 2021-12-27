Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı

Geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşün ardından dolar kuru yeni haftaya sert yükselişle başladı.

Dolar korumalı mevduat sisteminin ardında kurlarda yaşanan sert düşüşlerin ardından yeni hafta sert yükselişlerle başladı.

Dolar yeni haftaya yüzde 5.50 yükselişle 11.50 TL'den başlarken, euro yüzde 8 yükselişle 13 TL'nin üstünde başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftasonu yaptığı konuşmalarda kur korumalı vadeli mevduat hesabı sisteminin devreye girmesinden beri TL mevduatların 20 milyar liranın üzerinde arttığını ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.