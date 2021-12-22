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Dolar ve altında son durum ne? Düşüş sürüyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni modeli duyurmasının ardından pazartesi günü döviz kurları ve altın fiyatlarında sert düşüş görüldü. 1060 liraya ulaşarak rekor kıran gram altın fiyatı yüzde 30’dan fazla düşerek 712 liraya kadar geri çekilmişti. İşte altın ve döviz fiyatlarıyla ilgili son durum....

28 Dakika Önce
2021-12-22 16:44:16
Dolar ve altında son durum ne? Düşüş sürüyor mu?

Dövize olan talebi azaltmak ve Türk lirasına ilgiyi artırmak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi paketinin ardından döviz kurları ve altın fiyatlarında düşüş sürüyor.

Pazartesi günü 1060 lira ile tarihi zirvesine çıkan gram altın fiyatı yüzde 30'dan fazla düşerek 712 liraya kadar gerilemişti. Altın fiyatlarında haftanın üçüncü işlem gününde de satışlar sürüyor. İşte detaylar…

GRAM ALTINDA GERİLEME SÜRÜYOR! 22 ARALIK ÇARŞAM GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın 22 Aralık Çarşamba günü 9.46 itibarıyla alış 715,35 satış 715,51 TL'den işlem görüyordu.

Ekran Resmi 2021-12-22 16.41.43

Gram altın 16:41 itibarıyla ise alış 714,12 satış 721,46 olarak işlem görüyor.

ONS ALTIN YATAY SEYİRDE

Ons altın 14:02 itibarıyla alış 1.789 satış 1.790 dolar seviyelerinde işlem görüyordu.

Haftanın ilk işlem gününe 1800 doların üzerinde başlayan ons altında genel olarak satıcılı seyir görüldü.

Ekran Resmi 2021-12-22 16.41.34

Ons altında gün içerisinde en düşük 1787 dolar, en yüksek ise 1791 dolar seviyeleri görüldü. Saat 16:40 itibariyle ise 1.792 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Saat 16.40 itibariyle serbest piyasada altın alış ve satışları şöyle:

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Ekran Resmi 2021-12-22 16.42.29

DOLAR NE KADAR? 22 ARALIK ÇARŞAMBA DOLARDA SON DURUM

ABD Doları saat 14:05 itibarıyla alış 12,5357 satış 12,5675 olarak işlem gördü.

Ekran Resmi 2021-12-22 16.42.02

ABD doları saat 16:40 itibariyle ise alış 12,475, satış 12,531 olarak işlem görüyordu.

Euro ise saat 16:41 itibariyle ise alış 14,149, satış 14,233 olarak işlem görüyordu.

Ekran Resmi 2021-12-22 16.42.12

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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