Dolar neden yükseliyor? Dolar yükselmeye devam eder mi? Dolar düşer mi, artar mı? Haziranda dolar ne olur? Döviz kurlarında son 10 gündür yukarı yönlü bir hareket söz konusu. 20 Aralık'tan bu yana ilk defa bu denli artış gösteren doların önümüzdeki günlerdeki seyrinin ne olacağı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Türk lirası son 2 haftada dolar karşısında yüzde 5'ten fazla değer kaybetti. Peki dolar neden yükselişe geçti? Doların yükselmesinin nedeni ne?

Dünya ekonomileri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından büyük bir krize sürüklendi. Enerji alanında yaşanan fiyat artışları ülkelerin enflasyonuınu yükseltti. Durum böyle olunca pek çok ülke politika faizlerini artırma yoluna gitti. Ülkemizde de son günlerde döviz kurlarında yukarı yönlü bir artış oldu. Dolar neden yükseliyor? Dolar yükselmeye devam eder mi? Dolar düşer mi, artar mı? Haziranda dolar ne olur? Doların yükselmesinin nedeni ne? soruları elinde dolar olan ve dolar almayı düşünenler tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Dolar neden yükseliyor?

ABD Merkez Banksı FED'in 50 baz puan faiz artışına gitmesi dünya piyasalarını etkiledi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ve bunun sonucunda enerji piyasasında yaşanan kriz de dünya ekonomilerini derinden etkiledi. Türkiye'nin beş yıl vadeli CDS'leri 718 puanı aşarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Dolar yaşanan gelişmelerden sonra 20 Aralık'tan beri ilk kez 15,80'in üzerini gördü.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar 17 Mayıs Salı günün saat 12.15 sırlarında 15.88 TL sınırında hareket ediyor. Dolar 17 Mayıs'ta güne 15.60 TL seviyesinden başlamıştı.

Dolar yükselmeye devam eder mi?

Kur korumalı mevduat sisteminin duyurulmasından bu yana Dolar/TL'de ilk defa bu denli bir yükseliş görüldü. Dolar 20 Aralık'tan beri ilk kez 15,80'in üzerini gördü. Son 2 haftada ise TL, dolar karşısında %5'in üzerinde değer kaybetti Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten dolara ilişkin çarpıcı analiz geldi. Memiş ''Özellikle Asya piyasalarında Covid-19 vakalarına bağlı olarak kapanma endişeleri piyasalarındaki dalgalanmayı tetikliyor'' dedi.

Dolar düşer mi, artar mı?

Ünlü ekonomist Memiş yatırım tavsiyesi olmadığını belirttiği açıkalamasına şöyle devam etti: "Dolar yatırımcısı ve dövizle ticaret yapacak olanlar düşük fiyatların kalıcı olmadığı bilmeli. 14,75 TL seviyesine sabitlenmiş bir kur vardı bugün 15,60 seviyesinde. Küresel borsalarda sert satışlar devam ediyor. Belirsizlikler ile ilgili öngörülerim devam ediyor."

Dolar haziranda ne olur?

Memiş açıklamasına şöyle devam etti: "Haziran ve temmuz aylarında yeni zirveler göreceğimizi tahmin ediyorum. Küçük yatırımcıların ve acemi yatırımcıların gözünden kaçan bir durum var. Merkez Bankaları resesyona dikkat çekiyor. Önümüzdeki aylar çok kolay geçmeyecek."