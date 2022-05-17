Altın yükselmeye devam eder mi? Altın neden yükseliyor? Gram altın yükselişe devam eder mi? Altın düşer mi, çıkar mı? soruları elinde altını olan ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından son zamanlarda sıkça sorulmaya başlandı. ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırımına devam etmesi altının değer kaybetmesine neden olmuştu. Yurt içinde döviz fiyatlarında yaşanan artış sonrası gram altın yönünü yukarıya çevirdi. Uzman isimlerden altının önümüzdeki günlerdeki seyrine ilişkin çarpıcı analizler geldi...

Altın yükselmeye devam eder mi? Altın neden yükseliyor? Gram altın yükselişe devam eder mi? Altın düşer mi, çıkar mı? soruları elinde altını olan ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından son zamanlarda sıkça sorulmaya başlandı. ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırımına devam etmesi altının değer kaybetmesine neden olmuştu. Yurt içinde döviz fiyatlarında yaşanan artış sonrası gram altın yönünü yukarıya çevirdi. Altın yatırımcıları altında yükselişin devam edip etmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı.

Altın son zamanlarda izlediği dalgalı seyir ile yatırımcısını oldukça endişelendiriyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi dünya piyasalarını derinden etkiledi. Saldırı sonrası altına talep artınca altın fiyatlarında bir artış görüldü. Ancak ABD Merkez Bankası FED'in peş peşe faiz açıklamaları altında rüzgarı terse çevirdi. Altın son haftalarda değer kaybetmeye başlamışken yurt içinde döviz kurlarında yaşanan yükseliş sonrası gram altın fiyatları da arttı.

Altın yükselmeye devam eder mi?

Elinde altını bulunan ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altının önümüzdeki günlerdeki seyrinin nasıl olacağını merak ediyor. IKON Menkul'den yapılan açıklamada "Ons Altın son günlerde art arda düşüş mumları gösteriyordu. Dün 1785 dolara kadar geri çekildikten sonra güçlü bir tepki vererek 45 dolara yakın yükseldi ve 1830 seviyesine çıktı. Burada 1830 dolar seviyesi daha önceden destek olarak etiketlediğimiz bir bölgeydi. Burası aynı zamanda 200 günlük ortalamaya yakın bir bölge olması açısından da önemli. Şuan itibariyle direnç konumunda olacak. Ancak genel olarak tekrar pozitif görüntü oluşabilmesi için 1670 dolardan gelen uptrend çizgisinin üzerinde bir fiyatlama gerekebilir. Bu sebeple gün içinde 1830 dolar direnci kadar 1850'yi de izliyor olacağız. Destekler: 1805 – 1785 – 1765 Dirençler: 1830 – 1850 – 1875/1888." dedi.

Altın neden yükseliyor?

ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırımından sonra dünya piyasalarında altına olan talep azaldı. Altının ons değeri düşerken yurt içinde de gram altın değer kaybetmeye başladı. Ancak son zamanlarda altında yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Altında yaşanan bu artışın asıl nedeni yurt içinde döviz kurunda yaşanan hareket. Dolar son bir kaç haftada 14.70'den 15.60 seviyelerine kadar çıktı.

Gram altın yükselişe devam eder mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altına yönelik çarpıcı açıklamalar geldi. Açıkalamalarının bir yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş “Çok büyük bir operasyonun içerisindeyiz bu hafta. O yüzden tuzaklara karşı duruşunuzu bozmayın. Dünyada yükselen bir enflasyon var. Merkez bankaları köşeye sıkıştı. Küresel finans sistemi çöktü. Sistem çöktüğü için de insanların elinden varlıklarını alıyorlar. Lütfen varlıklarınıza sahip çıkın" dedi.

Altın düşer mi, çıkar mı?

İslam Memiş açıklamasına şöyle devam etti "Gram altın TL fiyatı ekranlarda 900 lira, serbest piyasalarda 920 lira. 900 liranın altında bozmayın, 900 liradan alacağınızı da zannetmeyin. Öyle bir rakam yok çünkü. Altının ons seviyesi ciddi bir baskılanma ve düşüş seviyesinde."

NOT: Bu içerik yatırım tavisyesi değildir.

Ons altın nedir?

Ons altın bir altın ölçü birimidir. Ons'un sembolü OZ'dur ve aslen bir kütle birimidir. Dünya genelinde ons altın 31.10 Has Altın demektir. Ons altın, gram altının Türk Lirası karşılığını hesaplamak için kullanılır, daha sonra gram altın fiyatı üzerinden çeyrek altın ve yarım altın hesaplanır.

Ons altın kaç gram?

Ons altın 31.10 gram altına eşittir. Ons altın has altındır.