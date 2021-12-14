Altını olan yada altına yatırım yapmayı düşünenler de 2022'de altın ne kadar olur? Gram altın yükselir mi, düşer mi? Altın 1000 TL mi olacak? sorularına yanıt arıyor. Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte gram altın da son haftalarda rekor üstüne rekor kırdı. 2021 yılının son günlerine doğru gelindikçe ekonomistlerden 2022 yılına dair öngörüler gelmeye başladı. Son olarak Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten gram altın konusunda flaş bir tahmin geldi.

Altını olan yada altına yatırım yapmayı düşünenler de 2022'de altın ne kadar olur? Gram altın yükselir mi, düşer mi? Altın 1000 TL mi olacak? sorularına yanıt arıyor. Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte gram altın da son haftalarda rekor üstüne rekor kırdı. 2021 yılının son günlerine doğru gelindikçe ekonomistlerden 2022 yılına dair öngörüler gelmeye başladı. Son olarak Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten gram altın konusunda flaş bir tahmin geldi.

Güvenli liman olarak tanımlanan altına olan ilgi son aylarda oldukça artmış durumda. Altın yatırımcıları ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar yeni yılda altının ne kadar olacağını, altının düşüşe mi geçeceğini yoksa yükselişini devam mı ettireceğini merak ediyor. Ekonomistlerden altın konusuna ilişkin peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten de altın fiyatlarına ilişkin çok çarpıcı bir analiz geldi.

2022'de altın ne kadar olur?

Dolar yükselirken gram altın da ona eşlik ederek rekor üstüne rekor kırıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk gram altın için çok önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırımtürk açıklamalarında gram altının 3 ay içinde 1000 lirayı bulabileceğini belirtti.

Altın 1000 TL mi olacak?

Dövizle ilgili öngörüde bulunamadıklarını ifade eden Yıldırımtürk, altında yükselişin sürebileceğini ifade etti: “Altındaki yükseliş beklentisi devam ediyor. Önümüzdeki 3 ayda altın 1.000-1.050 lira seviyelerine çıkabilir.”

Gram altın yükselir mi, düşer mi?

Uluslararsı piyasalarda altının ıns fiyatının artacağı görüşü hakim. Yurt içinde de döviz kurlarında yşanan yukarı yönlü hareket ile altın son haftalarda rekor üstüne rekor kırdı. Merkez Bankası'nın faiz kararları yurt içinde altının fiyatını belirleyecek en önemli unsur olacak.

Altın nedir?

Altın, Au (Latince aurum'dan) sembolü ile gösterilen ve atom numarası 79 olan element. Saf halinde parlak, hafif kırmızıya çalan sarı renkli, yumuşak, sünek ve dövülgen bir metaldir. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir.

Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.