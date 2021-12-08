Dolar güne nasıl başladı? Yükseliş sürüyor mu?
TL'deki değer kayıplarının devam etmesiyle birlikte dolar dolar 13,6070 liradan güne başladı.
2021-12-08 10:07:12
Serbest piyasada 13,6100 liradan alınan dolar 13,6110 liradan satılıyor. 15,3640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,3650 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,6570 lira, avronun satış fiyatı ise 15,3370 lira olmuştu.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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