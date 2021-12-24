Dolar, altın ve borsa güne nasıl başladı? Dolar ve altında son durum ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomi ile ilgili verdiği mesajlar sonrası döviz kurlarındaki düşüş sürüyor.

Dün günü 11,35 seviyelerinde kapatan dolar/TL bugün güne 11,53 seviyelerinde başladı. Saat 09:47 itibariyle ise dolar serbest piyasada 11,469 liradan işlem görüyor

Euro ise Saat 09:47 itibariyle ise dolar serbest piyasada 12,962 liradan işlem görüyor

Dolar kuru dün 10,25 seviyesine gerileyerek 11'in altına inmişti.

Dün NTV yayınına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dolardaki düşüşün süreceğini ifade ederek, "Yaza kalmadan çok hızlı bir değişimi göreceğiz" demişti.

Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 7,60 azalışla dün 666 bin liraya gerilemişti. Altının onsu da, uluslararası piyasalarda dün saat 18.30 itibarıyla 1.805,12 dolardan işlem görmüştü.

Bugün altın fiyatlarında düşüş sürüyor.

Saat 09:54 itibariyle gram altın 663, 34 liradan işlem görüyordu.Cumhuriyet altını ise 4. 479 liradan satılıyordu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,85 artışla 1.820,67 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,37 puan ve yüzde 0,85 değer kazanarak 1.820,67 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 1,26 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile bilişim, tek kaybettiren yüzde 1,97 ile turizm oldu.

Yurt içinde, dün oynaklığın yüksek seyrettiği Borsaİstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 artışla 1.805,30 puandan tamamladı.

Bu arada BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, 20 Aralık'tan bu yana uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı bugün de devam edecek. Bugün ayrıca, ABD'de ve Avrupa'nın birçok ülkesinde borsalar Noel tatili dolayısıyla işleme kapalı olacak.

Analistler, küresel pay piyasalarında Kovid-19 salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle Noel tatili öncesi risk iştahının yüksek seyrettiğini belirterek, yurt içinde ise yatırımcıların yeniden pozisyonlanması ve kurun dengeye oturması sürecinde oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Bugün açık olan sınırlı sayıdaki borsalarda, zayıf veri gündeminin de etkisiyle düşük işlem hacimli dalgalı bir seyrin öne çıkmasının beklendiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.890 seviyesinin direnç, 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.