Dolar 10 liraya düştü!

Döviz kuru korumalı Türk Lirası mevduatının açıklanmasının ardından düşüşe geçen döviz ve altın fiyatlarındaki çözülme sürüyor. İşte piyasalarda son durum...

Türk Lirası karşısında her gün yeni bir rekor kıran döviz kuruna dur diyebilmek için açıklanan döviz kuru korumalı Türk Lirası mevduatı ürünüyle sakinleyen ve rekor üstüne rekor kırarken geri çekilen döviz kurundaki düşüş devam ediyor.

Hatırlanacağı gibi Dolar, 20 Aralık günü rekor kırarak 18.40 bandına çıkmıştı. Aynı şekilde Euro da 20.79 TL'ye kadar yükselmişti.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar 10,80 TL'den, Euro 12,26 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,4580 lira, avronun satış fiyatı ise 14,1010 lira olmuştu.

"DENGEYE GELECEKTİR"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önceki gün katıldığı bir canlı yayında "Kurda köpüklerin gittiği, gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Kur iyi bir yerlerde dengeye gelecektir" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.