Doğalgaza ne kadar zam geldi? Eylül doğalgaz zammı kaç TL? Doğalgaza yüzde kaç zam geldi? Doğalgaza zam mı geldi?

Doğalgaza ne kadar zam geldi? Eylül ayının ilk günü, doğalgaz ve elektriğe zam geldiği açıklandı. Tarifelere göre yapılan zam oranları da belirtildi. Peki ama eylül doğalgaz zammı kaç TL? Doğalgaza yüzde kaç zam geldi? Doğalgaza zam mı geldi? İşte merak edilen soruların yanıtları!

Eylül ayının ilk günü, doğalgaz ve elektriğe zam geldiği açıklandı. Tarifelere göre yapılan zam oranları da belirtildi. Peki ama eylül doğalgaz zammı kaç TL? Doğalgaza yüzde kaç zam geldi? Doğalgaza zam mı geldi? İşte merak edilen soruların yanıtları!

Doğalgaza ne kadar zam geldi?

BOTAŞ'ın açıklamalarına göre evlere verilen, konut doğalgazında yüzde 20 oranında zam yapıldığı açıklandı. Zamlar, tarifelere göre de değişkenlik gösteriyor.

Doğalgaza yüzde kaç zam geldi?

Eylül ayının ilk gününe zam ile uyandık. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarında zam uygulandığı, kurumlarca açıklandı. Açıklamalara göre zam oranları;

- yüzde 20,4

- yüzde 47,6

- yüzde 50,8

- yüzde 49,5

şeklinde yapıldı.

BOTAŞ doğalgaz zammı açıklaması

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), internet sitesi üzerinden zam açıklaması yaptı. Eylül ayına girmemizle birlikte zam açıklamaları çoğaldı, bunlardan biri de doğalgaz oldu.

BOTAŞ açıklamasında;

"Bilindiği üzere, doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup, yüzde 99'dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir.

Dünyada pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte artan doğal gaz talebine bağlı olarak küresel enerji piyasalarındaki doğal gaz fiyatlarında yüksek oranda artışlar meydana gelmiş olup, bu durum kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte ve takip edilmektedir. Buna ilaveten, Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaki Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonrasında doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş artarak devam etmiş ve pandemi öncesine göre küresel piyasalardaki doğal gaz fiyatlarında %2000'e varan oranlarda artış meydana gelmiştir. Buna karşın, küresel piyasalardaki yüksek doğal gaz fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.

Diğer taraftan, bağımsız yayın organı Evsel Enerji Fiyat Endeksi'ne (HEPI-Household Energy Price Index) ve EUROSTAT verilerine göre konutlarda ve sanayi kuruluşlarında Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğal gaz ülkemizde kullanılmaktadır.

1 Eylül 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkânlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması maalesef zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

- Konutlarda kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 20,4

- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama %47,6

- Sanayide kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 50,8

- Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 49,5

oranında artış yapılmıştır.

Bu artışlara rağmen, özellikle Konutlarda kullanılan doğal gazda tüketicilerimize yüzde 80'in üzerinde destek verilmeye devam edilmektedir." sözlerine yer verdi.

Elektriğe ne kadar zam yapıldı?

Elektrik fiyatlarına da zam uygulandı. Tarifelere göre zam uygulandığı açıklandı. Zam oranları yüzde 20-30-50 olarak açıklandı.

Elektrik zammı açıklaması için aşağıdaki habere göz atın!