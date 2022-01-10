Doğalgaz fatura desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğal gaz fatura yardımı kimlere verilir nasıl alınır? Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ihtiyaç sahibi vatandaşlara doğalgaz yardımı yapılacağını açıkladı. Erdoğan kömür yardımlarının da bu sene devam edeceğini duyurdu. Doğalgaz fatura yardımının kimlere hangi şartlarda verileceği ise vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki doğalgaz fatura yardımı ne zaman verilecek? İşte doğal gaz desteğine ilişkin detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada vatandaşlara doğalgaz fatura yardımı yapacaklarını duyurdu. Isınmak için doğalgaz kullanan ancak maddi durumu yetersiz olan vatandaşla için geçerli olacak bu desteğe başvurunun nasıl olacağı pek çok kişi tarfından araştırılmaya başlandı. Doğalgaz fatura desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğal gaz fatura yardımı kimlere verilir nasıl alınır? Doğalgaz fatura yardımı ne zaman verilecek? sorusunu binlerce kişi sormaya başladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'tan binlerce kişinin merak ettiği doğalgaz fatura yardıına ilişkin önemli açıklama geldi. Yanık desteğin kimlere verileceğini de açıkladı.

Doğal gaz fatura yardımı kimlere verilir nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra doğalgaz fatura yardımının kimlere verileceği merak ediliyordu. Bakan Yanık açıklamasında şunları söyledi "Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlara katkısı açısından doğal gaz desteğinde çalışıyoruz inşallah."

Doğalga yardımı ne zaman verilecek?

Bakan Yanık çıklamasında doğalgaz desteğinin ne zaman başlayacağını da açıkladı. İşte Yanık'ın açıklaması: "Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz."

Doğalgaz fatura desteği başvurusu nasıl yapılır?

Doğalgaz faturası desteği öncelikle sosyal yardım alan ve ısınma yardımı alan vatandaşlarımıza yapılacak. Bu yardımdan yararlanmak isteyenler yerel yönetmlere ve bulunduğunuz ilin ve ilçenin bediyesine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve Kaymakamlıklara başvuruda bulunabilirsiniz.

Bakan Yanık, yakacak ve elektrik yardımından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahiplerine şu bilgileri verdi: “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yakacak yardımına e-Devlet üzerinden başvurabilecek. Diğer yandan Elektrik Tüketim Desteği'ni ise düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ailelerimize hali hazırda veriyoruz. Herhangi bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yok. Sadece kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacak” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.