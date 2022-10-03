Doğal gaz tüketim desteği kaç TL? Doğal gaz yardım başvuru nasıl yapılır? Doğal gaz yardımı başvuru formu

Doğal gaz tüketim desteği kaç TL? Kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte doğalgaz yardım desteği vatandaşların araştırma konularının arasına girdi. Doğal gaz yardım başvuru nasıl yapılır? Doğal gaz yardımı başvuru formu ve detaylar...

Doğal gaz tüketim desteği kaç TL? Kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte doğalgaz yardım desteği vatandaşların araştırma konularının arasına girdi. Doğal gaz yardım başvuru nasıl yapılır? Doğal gaz yardımı başvuru formu ve detaylar...

Doğal gaz tüketim desteği kaç TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem doğalgaz yardımı hakkında açıklama yaptı. Erdoğan; "Doğal gaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik." dedi.

Doğal gaz yardım başvuru nasıl yapılır?

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların faydalanacağı belirtien yardıma aynı zamanda ev sahiplerinin yanı sıra kiracılar da başvuruda bulunabilecek. Kronik rahatsızlığı bulunan veya yaşam destek cihazına bağlı bulunan vatandaşlar da başvuru yapabilecek.

Doğal gaz yardımına başvurmak için TIKLAYINIZ...

Doğal gaz Tüketim Desteği başvurusu ne zaman?

Doğalgaz Tüketim Desteği Yardımı'nda başvurular 5 Eylül'de başladı. Başvurular devam ederken, e-Devlet üzerinden başvurular yapılabiliyor.

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