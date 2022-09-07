DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,2400 ₺

EURO

18,0886 ₺

ALTIN

1.000,09 ₺

BİST

3.395,50 ₺

TIMETURK / EKONOMİ / Dizele indirim geliyor! Motorine ne kadar indirim gelecek? 8 Eylül motorin indirimi | Motorin ne kadar düştü?

Dizele indirim geliyor! Motorine ne kadar indirim gelecek? 8 Eylül motorin indirimi | Motorin ne kadar düştü?

Dizele indirim geliyor! Motorin fiyatlarında 8 Eylül itibariyle indirim yapılması bekleniyor. Motorine ne kadar indirim gelecek? Motorin ne kadar düştü? İşte 8 Eylül motorin indirimi ve güncel akaryakıt fiyatları...

1 Saat Önce
2022-09-07 11:21:30
Dizele indirim geliyor! Motorine ne kadar indirim gelecek? 8 Eylül motorin indirimi | Motorin ne kadar düştü?

Motorin fiyatlarında 8 Eylül itibariyle indirim yapılması bekleniyor. Motorine ne kadar indirim gelecek? Motorin ne kadar düştü? İşte 8 Eylül motorin indirimi ve güncel akaryakıt fiyatları...

Motorine ne kadar indirim gelecek?

Petrol piyasasında gözlemlenen yükseliş yerini indirimlere bırakıyor. En son salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 56 kuruş, motorine ise 69 kuruş zam uygulandı.

8 Eylül Perşembe günü ise motorinin litresine 1.12 TL indirim bekleniyor.

8 Eylül motorin indirimi

İndirim öncesi güncel akaryakıt fiyatları;

İstanbul; Motorin litresi 24.52 lira, Benzinin litresi 18.66 liradan satılıyor.

Ankara; Motorin litresi 24.65 lira, Benzinin litresi 18.81 liradan satılıyor.

İzmir; Motorin litresi 24.67 lira, Benzinin litresi 18.79 liradan satılıyor.

6 Eylül akaryakıt zammı | 6 Eylül benzin ve motorin zammı ne kadar? Motorin ve benzine ne kadar zam geldi?
İLİŞKİLİ HABER6 Eylül akaryakıt zammı | 6 Eylül benzin ve motorin zammı ne kadar? Motorin ve benzine ne kadar zam geldi?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş