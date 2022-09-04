6 Eylül akaryakıt zammı | 6 Eylül benzin ve motorin zammı ne kadar? Motorin ve benzine ne kadar zam geldi?

6 Eylül akaryakıt zammı | Benzin ve motorine geçtiğimiz gün indirim gelmişti. Akaryakıt fiyatlarının gerilemesi beklenirken fiyatlarda artış yaşandı. 6 Eylül günü benzin ve motorine zam gelecek. Peki 6 Eylül benzin ve motorin zammı ne kadar? Motorin ve benzine ne kadar zam geldi? İşte detaylar...