6 Eylül akaryakıt zammı | 6 Eylül benzin ve motorin zammı ne kadar? Motorin ve benzine ne kadar zam geldi?
6 Eylül akaryakıt zammı | Benzin ve motorine geçtiğimiz gün indirim gelmişti. Akaryakıt fiyatlarının gerilemesi beklenirken fiyatlarda artış yaşandı. 6 Eylül günü benzin ve motorine zam gelecek. Peki 6 Eylül benzin ve motorin zammı ne kadar? Motorin ve benzine ne kadar zam geldi? İşte detaylar...
2022-09-04 21:27:10
Benzin ve motorine geçtiğimiz gün indirim gelmişti. Akaryakıt fiyatlarının gerilemesi beklenirken fiyatlarda artış yaşandı. 6 Eylül günü benzin ve motorine zam gelecek. Peki 6 Eylül benzin ve motorin zammı ne kadar? Motorin ve benzine ne kadar zam geldi? İşte detaylar...
6 Eylül akaryakıt zammı
Akaryakıt fiyatlarına çifte zam! Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre; 6 Eylül Salı gününden itibaren benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
Zam öncesi akaryakıt fiyatları aşağıdaki listede yer aldığı gibi satışa sunuluyor. Motorin fiyatları 25 TL civarında ve benzinin litresi 20 TL altında değişiyor.
İstanbul akaryakıt fiyatları;
Motorin litresi 24.52 TL
Benzinin litresi 18.66 TL
Ankara akaryakıt fiyatları;
Motorin litresi 24.65 TL
Benzinin litresi 18.81 TL
İzmir akaryaktı fiyatları;
Motorin litresi 24.67 TL
Benzinin litresi 18.79TL .
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