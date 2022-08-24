24 Ağustos benzin-mazot zam | Benzine zam var mı? 24-25 Ağustos benzine zam mı yapıldı? Bu gece (akşam) benzine, mazota zam mı gelecek? Araç sahipleri son günlerde akaryakıt fiyatlarına yapılan indirimler karşısında bir nebze de olsa rahat nefes alır oldu. Ancak 24 Ağustos'ta gelen zam haberleri araç sahiplerini endişelendirdi. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre mazota (motorin) 24 Ağustos Çarşamba'yı 25 Ağustos Perşembe'ye bağlayan gece zam bekleniyor. Benzinli araç sahipleri de benzinin litre satış fiyatında artış olup olmayacağını araştırmaya başladı.

24 Ağustos benzin-mazot zam | Benzine zam var mı? 24-25 Ağustos benzine zam mı yapıldı? Bu gece (akşam) benzine, mazota zam mı gelecek? Araç sahipleri son günlerde akaryakıt fiyatlarına yapılan indirimler karşısında bir nebze de olsa rahat nefes alır oldu. Ancak 24 Ağustos'ta gelen zam haberleri araç sahiplerini endişelendirdi. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre mazota (motorin) 24 Ağustos Çarşamba'yı 25 Ağustos Perşembe'ye bağlayan gece zam bekleniyor. Benzinli araç sahipleri de benzinin litre satış fiyatında artış olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldrıması ile dünyada enerji piyasasında büyük krizler yaşandı. Rus enerji ürünlerine uygulanan ambargo sonrası dünyada petorl ve doğalgaz fiyatlarında büyük dalgalanmalar yaşandı. Bu dalgalanma akaryakıt fiyatlarının da artmasına neden oldu. Ancak son zamanlarda brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme araç sahiplerini sevindirdi. Peş peşe gelen indirimler ile benzinin litre satış fiyatı 20 TL'ye kadar gerilemişti.

24 Ağustos benzine ve mazota zam mı geldi?

Son dakika bilgisine göre akaryakıtta yeni bir zam beklentisi oluştu. 24 Ağustos gece yarısı (25 Ağustos) mazotun litre satış fiyatına zam gelmesi bekleniyor. Zammın sadece motorin grubunda olacağı ve benzine şu anlık bir zam ve indirim beklenmediği belirtildi.

Benzine zam var mı?

24-25 Ağustos'ta mazota beklenen zammın ardından benzinli araç sahipleri benzine de zam yapılıp yapılmayacağını merak edip araştırmaya başladı. 24 Ağustos gece yarısı uygulanması beklenen zammın sadece mazot grubunda olacağı tahmin ediliyor.

Bu gece (akşam) benzine, mazota zam mı gelecek?

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre 24 Ağustos gece yarısından itibaren mazota 95 kuruş zam bekleniyor. Benzin grubunda ise zam beklentisi yok.

24 Ağustıs mazot fiyatları (GÜNCEL)

İstanbul / Avrupa 25,01 TL

İstanbul / Anadolu 25,03 TL

Ankara 25,13 TL

İzmir 25,15 TL

24 Ağustıs benzin fiyatları (GÜNCEL)

Ankara 21,26 TL

İstanbul / Avrupa 21,14 TL

İstanbul / Anadolu 21,15 TL

İzmir 21,26 TL

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.