Benzin mazota dev indirim kapıda | Mazota indirim mi geldi? Benzin ve motorine indirim ne zaman gelir? Rusya'nın uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Ukrayna'yı işgale kalkışmasının ardından enerji piyasasında adeta şok yaşandı. Brent petrol fiyatları rekor üstüne rekor kırarak 137 dolar seviyesine kadar çıktı. Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş sonrası ülkemizde benzin ve motorin (mazot) fiyatlarına da peş peşe zam geldi. Brent petrolün düşüşe geçmesiyle araç sahiplerinin benzin ve motorinde indirim beklentisi arttı. Peki benzin ve motorinde indirim yapılacak mı?

Benzin mazota dev indirim kapıda | Mazota indirim mi geldi? Benzin ve motorine indirim ne zaman gelir? Rusya'nın uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Ukrayna'yı işgale kalkışmasının ardından enerji piyasasında adeta şok yaşandı. Brent petrol fiyatları rekor üstüne rekor kırarak 137 dolar seviyesine kadar çıktı. Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş sonrası ülkemizde benzin ve motorin (mazot) fiyatlarına da peş peşe zam geldi. Brent petrolün düşüşe geçmesiyle araç sahiplerinin benzin ve motorinde indirim beklentisi arttı. Peki benzin ve motorinde indirim yapılacak mı?

Rusya'nun Ukrayna'ya saldırmasından sonra ABD ve AB ülkeleri Rusya'ya peş peşe yaptırımları devreye soktu. Yaptırımlarla ağır darbe alan Rusya işgal planına devam ediyor. Enerji piyasası da işgal igirişi sonrası büyük bir şok yaşadı. Brent petrol fiyatı son bir kç günde 137 dolar seviyesini gördü. Petrol ürünlerini yurt dışında dövizle alan ülkeler yaşanan fiyat yükselişinden sonra akaryakıt ürünlerine zam yapmaya başladı. Ülkemizde de benzin, motorin ve LPG'ye peş peşe zamlar geldi.

Benzin mazota dev indirim kapıda

Brent petrolde yaşanan gerileme sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Savaş riskinin ilk zamanlarındaki şok da bir miktar atlatılmış gibi görünüyor. Brent petrol 14 Mart Pazartesi günü de düşüşünü sürdürdü. Brent petrol yüzde 2'yi aşan düşüşle 108 dolar seviyesinden işlem görürken, ABD tipi ham petrol de 105 doların altını test etti.

Benzin ve motorine indirim ne zaman gelir?

Haber7'de yer alan habere göre Brent petrol mart ayı başında yine 112-115 dolar seviyelerinde ve dolar 14,30 seviyelerindeyken İstanbul'da akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorinin litre fiyatı 17 TL seviyelerindeydi.

Benzin ve mazota indirim mi yapılacak?

Son bir kaç günde gelen peş peşe zamlardan sonra benzin fiyatı 20 TL seviyesini geçti. Mazorun (motorin) litre satış fiyatı da 23 TL'ye dayandı. Eğer indirim gelirse indirimin miktarının 4 TL'yi bulabileceği belirtiliyor.

Nakit satışta benzin ve motorin indirimli mi olacak?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde sektörün bileşenleri 16 Mart Çarşamba günü toplanacak. Fiyat artışları sonrasında akaryakıt bayilerinin durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılacak. Bayilerden gelen talepler çerçevesinde örneğin nakit satışlara daha düşük fiyatlı tarife belirlenip belirlenemeyeceğine bakılacak. .