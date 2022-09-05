Dev indirim sonrası ZAM! Benzin ve motorine ne kadar zam geldi? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? 6 Eylül benzin ve motorin zammı

Dev indirim sonrası ZAM! Geçtiğimiz günlerde benzin, motorin ve LPG için uygulanacağı söylenen indirim haberinin akabinde, zam yapılacağı belirtildi. Peki benzin ve motorine ne kadar zam geldi? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? 6 Eylül benzin ve motorin zammı haberi son dakika!

Geçtiğimiz günlerde benzin, motorin ve LPG için uygulanacağı söylenen indirim haberinin akabinde, zam yapılacağı belirtildi. Peki benzin ve motorine ne kadar zam geldi? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? 6 Eylül benzin ve motorin zammı haberi son dakika!

Benzin ve motorine ne kadar zam geldi?

Hafta sonu benzine 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruşluk indirim uygulanmıştı. 6 Eylül itibariyle geçerli olmak üzere de; benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam uygulanacak.

Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları şehirlere göre değişkenlik gösterebiliyor. Güncel akaryakıt fiyatları şu an için;

İstanbul

Motorin litresi 24.52 TL

Benzinin litresi 18.66 TL

Ankara

Motorin litresi 24.65 TL

Benzinin litresi 18.81 TL

İzmir

Motorin litresi 24.67 TL

Benzinin litresi 18.79 TL'den işlem görüyor.

Brent Perol kaç dolar oldu?

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar seviyesinden işlem görüyor.