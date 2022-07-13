Dev indirim GELİYOR! Benzine indirim mi geldi? 13 Temmuz benzine indirim var mı? Mazota indirim yapılacak mı? Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş benzine ve motorinde indirim beklentisi oluşturmuştu. Son yaşanan gelişmelere göre benzin grubunda büyük bir indirim geleceği belirtildi. Araç sahiplerini sevindiren gelişmeye göre benzin grubunda geçerli olmak üzere 1 lira 50 kuruşluk indirim bekleniyor.

Dev indirim GELİYOR! Benzine indirim mi geldi? 13 Temmuz benzine indirim var mı? Mazota indirim yapılacak mı? Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş benzine ve motorinde indirim beklentisi oluşturmuştu. Son yaşanan gelişmelere göre benzin grubunda büyük bir indirim geleceği belirtildi. Araç sahiplerini sevindiren gelişmeye göre benzin grubunda geçerli olmak üzere 1 lira 50 kuruşluk indirim bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması ile dünya enerji piyasası alt üst oldu. Brent petol fiyatlarında yaşamam hızlı artış ülkelerde akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Son zamanlarda ülkemizde benzin ve motorine gelen peş peşe zamlar araç sahiplerini oldukça üzdü. Araçlarını yerlerinden oynatmaya bile korkar olan araç sahiplerini sevindirecek indirim iddiası 13 Temmuz'da bazı haber sitelerinde yer aldı.

Dev indirim GELİYOR!

Brent petrol piyasasında yaşanan hızlı düşüş yurt içinde de akaryakıut ürünlerine indirim olarak yansıyor. son olarak brent petrol 100 doların altına düştü. Yüzde 5'likl bir değer kaybeden bretnt petrol nedeniyle benzine indirim beklentisi oluştu.

Benzine indirim mi geldi?

NTV'de yer alan habere göre benzin grubundan 13 Temmuz gece yarısından itibaren (14 Temmuz) indirim bekleniyor. İndirimin miktarının 1 lira 55 kuruş olduğu belirtiliyor. Muhtemel indirimin pompa satış fiyatlarına yansıması ile İstanbul'da benzinin litre fiyatı 23 lira 65 kuruş seviyelerine inecek.

Brent petrol ne kadar oldu?

Brent petrolün varil fiyatı dün gün içinde 107,70 dolara kadar çıktı, ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle 98,30 dolara kadar indi. Brent petrolün varil fiyatı 99 doların hemen üzerinde işlem görüyor.

Benzinin litesi ne kadar? 13 Temmuz

İstanbul / Avrupa 25,17 TL

İstanbul / Anadolu 25,18 TL

Ankara 25,28 TL

İzmir 25,29 TL