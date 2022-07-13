İndirim bekleniyor! Benzine ve mazota indirim var mı? 13 Temmuz motorine indirim mi yapıldı? Benzine indirim yapılacak mı? Rusya'nın Ukrayna'ya hukuksuz şekilde saldırması ile dünya piyasalarında enerji fiyatları adeta uçuşa geçmişti. Jeopolitik krizler nedeniyle brent petrolde yaşanan yükseliş yurt içinde de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımasına neden olmuştu. 13 Temmuz Çarşamba günü brent petrolde hızlı bir düşüş yaşandı. Ülkemizdeki araç sahipleri de benzine ve mazota indirim yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyor.

İndirim bekleniyor! Benzine ve mazota indirim var mı? 13 Temmuz motorine indirim mi yapıldı? Benzine indirim yapılacak mı? Rusya'nın Ukrayna'ya hukuksuz şekilde saldırması ile dünya piyasalarında enerji fiyatları adeta uçuşa geçmişti. Jeopolitik krizler nedeniyle brent petrolde yaşanan yükseliş yurt içinde de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımasına neden olmuştu. 13 Temmuz Çarşamba günü brent petrolde hızlı bir düşüş yaşandı. Ülkemizdeki araç sahipleri de benzine ve mazota indirim yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyor.

Son zamanlarda benzine ve motorine gelen zamlar araç sahiplerini zor duruma soktu. Dünyada yaşanan jeopolitik gelişmeler petrol fiyatlarının hızla yükselmesine neden olmuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan süreçte akaryakıt fiyatları rekor üstüne rekor tazeledi. Dünya ülkelerinde de akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış ülkelerin enflasyonla savaşını olumsuz etkiledi. ABD ve Avrupa'da akaryakıt fiyatları nedeniyle enflasyonla mücadele etmek oldukça güçleşti. 13 Temmuz'da yaşanan gelişme ise araç sahiplerini heyecanlandırdı.

Benzine ve mazota indirim yapılacak mı?

Brent petrolde yaşanan sert düşüş yurt içi akaryakıt satış fiyatlarını doğrudan ettkiliyor. Döviz kurlarında da düşüş yaşanması ile benzine ve motorine indirim ypılması bekleniyor.

Benzine ve mazota indirim var mı?

13 Temmuz'da şu anda benzin ve motorine bir indirim beklenmiyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisinin ilerleyen günlerde akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor. Dolar kurunda yükseliş yaşanmaz ve sabit kalırsa brent petrolde yaşanan gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyabilir. Ancak uluslararası piyasada brent petrol fiyatı düşerken yurt içinde de döviz kuru yükselirken akaryakıta indirim gelmeyebilir.

13 Temmuz motorine indirim mi yapıldı?

13 Temmuz Çarşamba günü akaryakıt ürünlerine ülkemizde bir indirim beklenmiyor. İlerleyen günlerde brent petrolde yaşanan düşüş sürerse benzin ve motorine indirim gelebilir.

13 Temmuz benzin fiyatı

Ankara 25,28 TL

İstanbul / Avrupa 25,17 TL

İstanbul / Anadolu 25,18 TL

İzmir 25,29 TL

13 Temmuz mazot fiyatı

Ankara 25,47 TL

İstanbul / Avrupa 25,36 TL

İstanbul / Anadolu 25,38 TL

İzmir 25,49 TL

Brent petrol ne kadar oldu?

Dün 107.24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107.1 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün gün içinde 107.70 dolara kadar çıktı, ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle 100 doların altına indi.Brent petrolün yüzde 5'e yakın değer kaybederek 100 doların altına inmesi Türkiye'de de akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu.

Brent petrol nedir?

Brent petrol keliemesini son zamanlarda oldukça fazla duyar olduk. Enerji ihtiyacını yurt dışından döviz ile satın alan ülkeler brent petrolde yaşanan artış nedeniyle akaryakıt ürünlerine zam yapmak zorunda kalıyor. Yapılan zamlar ülkede enflasyonu tetikleyici rol oynuyor. Dolayısıyla brent petrlün yüksek seviyelerde olması pek çok ülke için sakıncalı bir durum.

Brent petrol tatlı petrol türüdür. Brent petrol Kuzey Denizi'nden çıkartılır. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir.

Petrol piyasası brent petrol üzerinden yürütülür.

Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol'ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Küresel ekonominin en önemli kıt kaynaklarından olan Brent Petrol, Teksas Ham Petrolünden sonra Dünyadaki en kaliteli ve çok değerli petrol çeşididir. Brent Petrol siyasi, ekonomik ve sosyal gündemde meydana gelebilecek gelişmelerden hızlı bir şekilde etkilenmektedir.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir. .