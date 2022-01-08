Destek Yatırım Bankası'na BDDK'dan izin çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 'Destek Yatırım Bankası AŞ' faaliyet izni verilmesine ilişikin karar Resmi Gazete'te yayımlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 'Destek Yatırım Bankası AŞ' unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin vermiş karar daha önce Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Bugünkü Resmi Gazete'de de BDDK'nın Destek Yatırım Bankası'na verdiği faaliyet izni yer aldı. Destek Yatırım Bankası işlemlere başlayacak.

DESTEK YATIRIM BANKASI'NIN SAHİBİ KİM?

300 milyon lira sermayeli 3 ortaklı Destek Yatırım Bankası'na Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan onay çıktı. Kararda, Destek Faktoring AŞ, Altunç Kumova, Azize Binnur Tosun, Özgür Akayoğlu ve Kerim Tosun tarafından 300 milyon TL sermayeli "Destek Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildiği bildirildi. Destek Yatırım Bankası'na kuruluş izni verilmesinin ardından Türkiye'deki banka sayısı 55'e yükseldi.

ALTUNÇ KUMOVA KİMDİR?

Aytunç Kumova, 1965 İstanbul doğumlu. 1984 yılı Avusturya Erkek Lisesi, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Altunç Kumova, 1999 yılından beri Seyşeller Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosudur. Halen, kendi kurduğu ve sektörlerinde lider konumlarda olan Destek Faktoring ve Destek Yatırım Menkul Değerler Şirketlerinin başkanlık görevini sürdürüyor.

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