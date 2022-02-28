2022 CTE infaz ve koruma personel alımı adaylar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Adalet Bakanlığı CTE personel alımı başvuru tarihi belli oldu. Adalet Bakanlığı'na yapılacak toplam 12 bin 823 personel alımı için kadro dağılımı açıklandı. Peki, CTE infaz ve koruma memur alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı'nda infaz ve koruma memuru olarak çalışmak isteyen kişiler personel alım ilanlarını araştırmakta. Birçok adayın gündeminde, CTE sözleşmeli personel alımı ne zaman ve 2022 CTE infaz koruma memuru başvuru şartları neler soruları yer alıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Adalet Bakanlığı CTE memur alımı ne zaman başlıyor 2022?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklamada, Bakanlığa yapılacak 12 bin 823 personel alımı sınavı için başvuru tarihi ve kadro dağılımı açıklandı. Adalet Bakanlığı'na yapılacak 12 bin 823 personel alımı için başvurular 1 Mart 2022 tarihinde başlayacak. Personel alımına ilişkin ilanın kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı CTE memur alımı şartları nelerdir?

a)T.C vatandaşı olmak

b)18 yaşından büyük olmak

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

3) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

b) Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

2) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

3) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,

4) Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır. .