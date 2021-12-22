Cep telefonu taksit sayısı arttı mı? Kaç paralık telefona kaç taksit yapılır? Döviz kurlarında yaşanan artış sonrası elektronik ürünlerin fiyatları da son zamanlarda katlanarak arttı. Peşin yada kredi kartına tek çekim ile telefon almak neredeyse hayal oldu. 3 bin liranın altında akıllı telefon modelleri ise bir elin parmağını geçmiyor. Telefon fiyatlarında yaşanan artış sonrası yenilenmiş telefon satış taksitleri de güncellendi.

Cep telefonu taksit güncellemsi geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kararını duyan vatandaşlar Cep telefonu taksit sayısı arttı mı? Kaç paralık telefona kaç taksit yapılır? sorıusunu sormaya başladı. Döviz kurlarında yaşanan artış nedeniyle telefon fiyatları da adeta uçuşa geçti. Peşin yada kredi kartına tek çekim ile telefon almak neredeyse hayal oldu. Durum böyle olunca vatandaşlar taksitsiz telefon alamaz oldu. BDDK'dan da son dakika cep telefonu taksit kararı geldi.

Cep telefonu taksit sayısı arttı mı?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kart kabulünü sağlayan işyerinin 'yenileme merkezi' veya 'yetkili satıcı' niteliğinde olması kaydıyla, 'yenilenmiş ürün' niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartı taksitlendirme sürelerinin fiyatı 5 bin Türk Lirası ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin Türk Lirası'nın üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlenmesine karar verdi.

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı da, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olarak belirlendi.

Cep telefonu ve bilgisayarlara kaç taksit yapılıyor?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışları

MADDE 12/B – (1) Mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilen konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.

(2) Birinci fıkradaki süre;

a) Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay,

b) Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışlarında dört ay,

c) Tablet bilgisayar satışlarında altı ay,

ç) Fiyatı beş bin Türk Lirasının altında olan televizyon satışlarında dokuz ay, beş bin Türk Lirası ve bu tutarın üzerinde olan televizyon satışlarında dört ay,

d) Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya satışlarında dokuz ay,

e) Mobilya satışlarında dokuz ay,

f) Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay, olarak uygulanır.

3) Taksitlendirme süresi; nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında kırk sekiz ayı, yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında otuz altı ayı, üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında yirmi dört ayı ve yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında on iki ayı geçemez. Nihai fatura değeri bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında taksitlendirme yapılamaz.

(4) Basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi üç ayı geçemez. Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.