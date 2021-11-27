Beyaz eşya taksit sayısı artacak mı? Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesine kaç taksit yapılır?

Evlenecek çiftler ve beyaz eşyalarını değiştirmek isteyenler son zamanlar artan fiyatlardan ve taksit sayısının azlığından şikayetçi. Bu konuyla ilgili Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'den çok önemli bir çağrı geldi. Palandöken döviz kurlarında yaşanan artış sonrası zamlanan beyaz eşyalarda taksit sayısının artırılmasını talep etti. Daha önce yapılan düzenleme ile beyaz eşya taksit sınırı 9 ay olarak belirlenmişti.

Evlenecek çiftler ve beyaz eşyalarını değiştirmek isteyenler son zamanlar artan fiyatlardan ve taksit sayısının azlığından şikayetçi. Bu konuyla ilgili Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'den çok önemli bir çağrı geldi. Palandöken döviz kurlarında yaşanan artış sonrası zamlanan beyaz eşyalarda taksit sayısının artırılmasını talep etti. Daha önce yapılan düzenleme ile beyaz eşya taksit sınırı 9 ay olarak belirlenmişti.

Özellikle evelilik hazırlığı içinde olan çiftler beyaz eşya fyatlarının son aylarda yükselmeinden şikayetçi. Artan döviz kurları nedeniyle pek çok ürüne zam geldi. Bu ürünlerin başında da elektronik cihazlar ve beyaz eşya ürünleri geliyor. Buz dolabı, çamaşır makinesi, e bulaşık makinesi almak isteyen vatandaşlar taksit sayısının azlığı nedeniyle ödeme planı oluşturmakta oldukça zorluk çekiyordu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, döviz kurundaki artış nedeniyle fiyatları artan beyaz eşya, elektronik ürünler gibi gruplarda taksit sayısının artırılmasını istedi. Peki Beyaz eşya taksit sayısı artacak mı?

Beyaz eşya taksit sayısı artacak mı?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, döviz kurundaki artış nedeniyle fiyatları artan beyaz eşya, elektronik ürünler gibi gruplarda taksit sayısının artırılmasını istedi. TESK Başkanı, "Taksit sayısında sınırlama olan beyaz eşya, altın, mobilya, teknolojik ürünler, elektronik ürünlerde taksit sayısı artırılmalı. Ekonomik anlamda daha uzun vadeye yayılan ödemeler her kesimi rahatlatacaktır" dedi. Beyaz eşya taksit sınırının uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin henüz bir karar alınmadı.

Cep telefonu ve bilgisayarlara kaç taksit yapılıyor?

Palandöken, kredi kartına taksit sayısının mobilya ve beyaz eşyada 12 aydan 9 aya indirildiğini, televizyonda ise 5 bin lira üzerine 4 ay taksit imkanı sağlandığını anımsattı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:

MADDE 12/B – (1) Mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilen konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.

(2) Birinci fıkradaki süre;

a) Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay,

b) Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışlarında dört ay,

c) Tablet bilgisayar satışlarında altı ay,

ç) Fiyatı beş bin Türk Lirasının altında olan televizyon satışlarında dokuz ay, beş bin Türk Lirası ve bu tutarın üzerinde olan televizyon satışlarında dört ay,

d) Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya satışlarında dokuz ay,

e) Mobilya satışlarında dokuz ay,

f) Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay, olarak uygulanır.

3) Taksitlendirme süresi; nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında kırk sekiz ayı, yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında otuz altı ayı, üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında yirmi dört ayı ve yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında on iki ayı geçemez. Nihai fatura değeri bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında taksitlendirme yapılamaz.

(4) Basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi üç ayı geçemez. Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.