Cem Küçük duyurdu: 'Emekliye çok iyi zam yapılacak'

Asgari ücret sonrası tüm gözlerin çevrildiği emekli maaşı zammı için günler sayılıyor. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, dün akşamki yayında emekliye maaş zammı için oran verdi.

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zam ve memurlara ek zam verilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Memur-Sen ve Kamu-Sen başkanlarıyla yaptığı görüşmeler, milyonlarca emeklinin beklentisini artırdı.

Türkiye'de 2022 asgari ücret rakamını 4253 TL olarak açıklanmasınının ardından gözler emekli maaşı zammına çevrildi.

10 milyonun üzerinde emekli maaşı zammı için nefesler tutuldu.

Dün akşam Habertürk TV ekranlarında 'Enine Boyuna' programında konuk olan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük emekliye maaş zammı oranı için yaptığı görüşmeyi anlattı.

Hükümete yakın gazeteci Cem Küçük, emekliye ‘çok iyi zam yapılacağı' savundu.

Küçük, AK Partili yetkililerle konuştuğunu ve emekliye yüzde 30 ila 40 arasında zam yapılacağını ileri sürdü.

Zamlarla ilgili konuk olduğu 'Enine Boyuna' canlı yayınında konuşan Cem Küçük, “Emekliye çok iyi zam gelecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu geçtiğimiz gün benim konuğumdu, asgari ücret gibi enflasyon farkları içinde en az yüzde 30-40 zam gelecek. Maaşlar düzeltilecek.” dedi.

Öte yandan Emekli maaşlarına, yüzde 50.51 artırılan asgari ücretle arasındaki farkın açılmaması için yapılacak olan zam oranı da kulislere sızdı. Emeklilerin mağdur olmaması için ocak ayından itibaren en az yüzde 42 civarında bir zammın yapılabileceği konuşuluyor.

İnternethaber'in haberine ise, göre emeklilere normal zam olarak, ocak ayında, geçmiş 6 aylık TÜFE kadar zam yapılacak. Bu da tahmini olarak yüzde 13-14 civarında bir zammın zaten garanti olduğunu gösteriyor. Ancak emeklilerin gerçek hayat pahalılığı karşısında daha fazla mağduriyet yaşamamaları için TÜFE yüzde 14 gerçekleşse bile bu zammın yüzde 50.51'lik zamma tamamlanacak şekilde yükseltilebileceği de ifade ediliyor.

Buna göre en düşük emekli aylığının 3 bin ila 3 bin 500 liraya kadar çıkabileceği, bu artışın ise oransal zammın yanı sıra seyyanen zamla gerçekleştirileceği konuşuluyor. Diğer emekli aylıklarının da en düşük emekli aylığı dikkate alınarak yükseltilmesi bekleniyor.Şimdi yeni yıldan itibaren bin 200 liralık farkın korunması halinde bile en düşük emekli aylığına bin 427 lira zam yapılarak en az 3 bin 53 lira civarına yükseltilmesi gerekiyor.

Bu arada Konu ile ilgili yapılacak resmi açıklamalar beklenirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün katıldığı canlı yayında şu açıklamaları yaptı; "Emeklilerimizle ilgili arkadaşlarımız zaten çalışıyor. Bununla ilgili yapılacak iyileştirmelerin, emeklilerimizi de mutlu edecek bir iyileştirme olacağına yönelik benim de kanaatim çok yüksek. İlgili bakanlık çalışmasının neticesinde, hangi noktaya geleceğimizi hep beraber görmüş olacağız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.