Celsius işlemleri durdurdu mu? Celsius açıldı mı? Celsius ne zaman açılacak? Celsius neden kripto para işlemlerini durdurdu? Kripto para piyasaları yeni haftaya yeni bir şokla başladı. Cuma gününden bu yana başlayan aşağı yönlü hareket hatanın ilk günü 13 Haziran Pazartesi günü hız kazandı. Büyük getirilerle yatırımcısını sevindiren kripto para piyasası son haftalarda yatırımcısına saç baş yoldurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından En büyük kripto para borç verenlerinden biri olan Celsius Network tüm işlemleri durdurduğunu duyurdu.

Celsius işlemleri durdurdu mu? Celsius açıldı mı? Celsius ne zaman açılacak? Celsius neden kripto para işlemlerini durdurdu? Kripto para piyasaları yeni haftaya yeni bir şokla başladı. Cuma gününden bu yana başlayan aşağı yönlü hareket hatanın ilk günü 13 Haziran Pazartesi günü hız kazandı. Büyük getirilerle yatırımcısını sevindiren kripto para piyasası son haftalarda yatırımcısına saç baş yoldurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından En büyük kripto para borç verenlerinden biri olan Celsius Network tüm işlemleri durdurduğunu duyurdu.

Kripto para piyasasında son günlerde aşağı yönlü yeni bir şok dalgası yaşanıyor. Yatırımcılar büyük baskı ile satışlarına hız verdi. Coingecko'da yer alan verilere göre kripto paraların toplam piyasa değeri yüzde 6.7 düşerek 1 trilyon 70 milyar dolara geriledi. Piyasalar geçen hafta cuma gününe girdiğinde toplamda 1.3 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahipti. Bugün gelinen noktada ise söz konusu büyüklük yüzde 20 eriyerek 1.07 trilyon dolara düştü.

Celsius işlemleri durdurdu mu?

Celsius Network'ın internet sitesinde yapılan açıklamada, sıra dışı pazar koşulları nedeniyle para çekme, takas ve transferlerin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Celsius neden kripto para işlemlerini durdurdu?

Açıklamada, durdurma adımının Celsius'u zaman içinde yükümlülüklerini yerine getirmesine yönelik daha iyi bir konuma ulaşmak için atıldığına vurgu yapılarak, kullanıcıların geçici durdurma döneminde ödül kazanmaya devam edecekleri ifade edildi. Celsius Network'ın açıklaması, kripto para piyasasında hafta sonu düşüşünün ardından geldi.

CoinGecko verilerine göre, Celsius'un kendi tokeni olan CEL, son 24 saat içinde 0,48 dolardan yüzde 70'ten fazla düşüşle 0,14 dolar seviyesine kadar geriledi.

Kripto para piyasaları neden düşüşte?

Bitcoin fiyatındaki düşüş trendinin devam etmesi, diğer kripto para birimlerinde de düşüşler yaşamasına sebep oluyor. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son bir haftada yaklaşık yüzde 30 değer kaybederek 1306 dolara kadar indi.