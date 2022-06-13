Bitcoin neden düştü? Ethereum, Bitcoin (BTC) düşmeye devam eder mi? Bitcoin 20 bin dolar olur mu? Kripto paralar ne zaman yükselir? 13 Haziran Pazartesi günü kripto para dünyasında yeni bir şok dalgası yaşandı. Son 24 saatte başta Bitcoin olmak üzere pek çok kripto parada sert düşüşler yaşandı. Kripto para yatırımcıları düşüşün nedenini ve düşüşün devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Kripto şirketi Celsius iddiaları kripto para piyasalarında büyük dalgalanmaya neden oldu.

Bitcoin neden düştü? Ethereum, Bitcoin (BTC) düşmeye devam eder mi? Bitcoin 20 bin dolar olur mu? Kripto paralar ne zaman yükselir? 13 Haziran Pazartesi günü kripto para dünyasında yeni bir şok dalgası yaşandı. Son 24 saatte başta Bitcoin olmak üzere pek çok kripto parada sert düşüşler yaşandı. Kripto para yatırımcıları düşüşün nedenini ve düşüşün devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Kripto şirketi Celsius iddiaları kripto para piyasalarında büyük dalgalanmaya neden oldu.

Son haftalarda yaşanan kripto para piyasalarındaki dalgalanma tam duruldu derken bir çöküş daha yaşandı. 60 bin dolar seviyelerinden 30 bin dolara kadar düşen ve bu seviyede dalgalı şekilde sabit kalan bitcoin son 24 saatte ser düşüş yaşadı. Cumadan beri gerileyen piyasalar düşüşünü yeni haftaya taşımış oldu. Kripto paraların toplam piyasa değeri yüzde 6.7 düşerek 1 trilyon 70 milyar dolara geriledi. Son yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcışları düşüşün nedenini merak etmeye başladı.

Bitcoin neden düştü?

Bitcoin'de yaşanan düşüşün asıl nedeni olarak küresel piyasalardaki belirsizlik olarak gösteriliyor. FED'in faiz artırımında daha keskin kararlar verme olasılığının artması kripto piyasalarda tedirginliğe neden oldu. Piyasalar geçen hafta cuma gününe girdiğinde toplamda 1.3 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahipti. Bugün gelinen noktada ise söz konusu büyüklük yüzde 20 eriyerek 1.07 trilyon dolara düştü.

Bitcoin (BTC) düşmeye devam eder mi?

Bitcoin'deki düşüş yüzde 7.6 oldu. BTC'nin fiyatı 25 bin 354 dolara gerilerken toplam piyasa değeri 484 milyar dolara düştü. Böylece Bitcoin Aralık 2020'den beri ilk kez toplam piyasa hacmi olarak 500 milyar doların altını gördü. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 45'in üzerine çıktı. Bitcoinde yaşanan düşüşün devam edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Celsius işlemleri durdurdu mu?

En büyük kripto para borç verenlerinden biri olan Celsius Network “sıra dışı pazar koşulları” nedeniyle tüm işlemlerini durdurduğunu açıkladı. Celsius Network'ın internet sitesinde yapılan açıklamada, sıra dışı pazar koşulları nedeniyle para çekme, takas ve transferlerin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Açıklamada, durdurma adımının Celsius'u zaman içinde yükümlülüklerini yerine getirmesine yönelik daha iyi bir konuma ulaşmak için atıldığına vurgu yapılarak, kullanıcıların geçici durdurma döneminde ödül kazanmaya devam edecekleri ifade edildi.

Celsius Network'ın açıklaması, kripto para piyasasında hafta sonu düşüşünün ardından geldi.

FED 75 baz puan faiz artışı yapar mı?

Fed yetkililerinin daha önce olasılık dışı olarak nitelendirdikleri 75 baz puanlık politika faizi artışı ihtimali tekrar fiyatlamalara dahil oldu.

Para piyasalarında bu hafta yapılacak toplantıda yüzde 25 ihtimalle Fed'in enflasyonu kontrol altına almak amacıyla 75 baz puan faiz artışına gidebileceği fiyatlanırken, temmuz ayında yapılacak toplantıda 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 53 seviyesine çıktı.

FED faiz kararı ne zaman?

Fed ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 2022 Haziran Fed toplantısı 14 – 15 Haziran tarihinde yapılacak.