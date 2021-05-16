CarrefourSA sürdürülebilir tarıma destek veriyor

CarrefourSA Üst Yöneticisi Kutay Kartallıoğlu, 'CarrefourSA olarak akredite laboratuvarlarla anlaşmalar yaptık, böylelikle çiftçilerimize ücretsiz toprak analiz desteği de vermeye başladık' dedi.

CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, yerli üreticileri desteklemek ve Türkiye'nin mirası yerli tohumların kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kartallıoğlu, Bursa ve Balıkesir'de yerli tohum üreticileriyle olan çalışmalar sonucunda fideler, toprakla buluşurken yaz aylarında reyonlara gelecek ürünlerin devamlılığı adına Antalya'nın yükseklerinde ekim faaliyetleri gerçekleştirildiğini belirtti.

Kartallıoğlu, 'Bu faaliyetler için aile boyu çiftçilikle uğraşanlarla çalışıyoruz. CarrefourSA olarak akredite laboratuvarlarla anlaşmalar yaptık, böylelikle çiftçilerimize ücretsiz toprak analiz desteği de vermeye başladık. Eğitimlerimize de devam edeceğiz, böylelikle hasat dönemlerindeki verimi daha da arttıracağız.' değerlendirmesinde bulundu.

Doğru ürünü doğru üreticiden alıp, doğru hizmet ve fiyatla müşterilerine sunmayı amaçladıklarını belirten Kartallıoğlu, OYAK Gıda ve HEKTAŞ ile iş birliğine giderek İzlenebilir Gıda Platformu'nu başlattıklarını kaydetti.

Kartallıoğlu, değerlendirmesine şöyle devam etti:

'Platform ile artık söylemimizi bir adım öteye taşıyoruz. Müşterilerimize reyonlarımızda yer alan yedi farklı sebze ürününün üzerindeki QR Kod sayesinde o ürünün nerede, nasıl yetiştirildiğini öğrenme fırsatı sunuyoruz. Platform sayesinde müşterilerimizin kalıntı içermeyen, sera sebze ürünlerini tüketmelerini sağlıyoruz. Çiftçilerle sözleşmeli alım garantisi modeliyle çalışarak üretim süreçlerini kontrol ediyor, planlı bir şekilde üretim yapılmasını ve hasat gerçekleşmesini sağlıyoruz. Böylece çiftçi, ne zaman ne ekeceğini, ne zaman hasat yapacağını ve ne kazanacağını biliyor. Hasat edilen ürünleri, soğuk zinciri bozmadan önce depolarımıza, analiz ve paketleme işlemleri tamamlandıktan sonra da reyonlarımıza getiriyoruz. CarrefourSA olarak Türkiye'nin birçok bölgesinden binlerce çiftçi ile çalışarak müşterilerimizin doğru ürünü tüketmelerini sağlıyoruz. Bu yolda başta çiftçiler olmak üzere iş birliğimizde emeği geçen herkesin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.