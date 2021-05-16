DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Gara’da 3 PKK’lı öldürüldü
İBB’den tam kapanmada tam mesai
Kızılay Filistin özel yayınıyla çarpıcı bilgiler aktaracak
Gazzeli yaralılar tedavi için Mısır'a götürüldü
Çin'den ABD'ye çağrı: İsrail-Filistin sorununun çözümü için BM'ye destek verin
CarrefourSA sürdürülebilir tarıma destek veriyor
Netanyahu: ABD ve uluslararası destek arkamızda
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan 'Mirzabeyoğlu' paylaşımı
Yapı Kredi, temassız ödemelerde şifresiz işlem limitini 350 TL’ye yükseltti
Turkcell Pasaj’dan yüzde 40’a varan bayram indirimleri
Lonca ve İTÜ Çekirdek iş birliğiyle TÜBİTAK BİGG'e başvuru imkanı
Gazze'de son durum: 58'i çocuk, 192 Filistinli hayatını kaybetti
Altı kazılan Mescid-i Aksa ve ‘Süleyman Tapınağı’
Şeyh Cerrah'ta bir Filistinli aracıyla İsrailli polisleri ezdi
Filistin'den BMGK'ye ''İsrail'' çağrısı

CarrefourSA sürdürülebilir tarıma destek veriyor

CarrefourSA Üst Yöneticisi Kutay Kartallıoğlu, 'CarrefourSA olarak akredite laboratuvarlarla anlaşmalar yaptık, böylelikle çiftçilerimize ücretsiz toprak analiz desteği de vermeye başladık' dedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
16.05.2021 19:22:45
CarrefourSA sürdürülebilir tarıma destek veriyor

CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, yerli üreticileri desteklemek ve Türkiye'nin mirası yerli tohumların kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kartallıoğlu, Bursa ve Balıkesir'de yerli tohum üreticileriyle olan çalışmalar sonucunda fideler, toprakla buluşurken yaz aylarında reyonlara gelecek ürünlerin devamlılığı adına Antalya'nın yükseklerinde ekim faaliyetleri gerçekleştirildiğini belirtti.

Kartallıoğlu, 'Bu faaliyetler için aile boyu çiftçilikle uğraşanlarla çalışıyoruz. CarrefourSA olarak akredite laboratuvarlarla anlaşmalar yaptık, böylelikle çiftçilerimize ücretsiz toprak analiz desteği de vermeye başladık. Eğitimlerimize de devam edeceğiz, böylelikle hasat dönemlerindeki verimi daha da arttıracağız.' değerlendirmesinde bulundu.

Doğru ürünü doğru üreticiden alıp, doğru hizmet ve fiyatla müşterilerine sunmayı amaçladıklarını belirten Kartallıoğlu, OYAK Gıda ve HEKTAŞ ile iş birliğine giderek İzlenebilir Gıda Platformu'nu başlattıklarını kaydetti.

Kartallıoğlu, değerlendirmesine şöyle devam etti:

'Platform ile artık söylemimizi bir adım öteye taşıyoruz. Müşterilerimize reyonlarımızda yer alan yedi farklı sebze ürününün üzerindeki QR Kod sayesinde o ürünün nerede, nasıl yetiştirildiğini öğrenme fırsatı sunuyoruz. Platform sayesinde müşterilerimizin kalıntı içermeyen, sera sebze ürünlerini tüketmelerini sağlıyoruz. Çiftçilerle sözleşmeli alım garantisi modeliyle çalışarak üretim süreçlerini kontrol ediyor, planlı bir şekilde üretim yapılmasını ve hasat gerçekleşmesini sağlıyoruz. Böylece çiftçi, ne zaman ne ekeceğini, ne zaman hasat yapacağını ve ne kazanacağını biliyor. Hasat edilen ürünleri, soğuk zinciri bozmadan önce depolarımıza, analiz ve paketleme işlemleri tamamlandıktan sonra da reyonlarımıza getiriyoruz. CarrefourSA olarak Türkiye'nin birçok bölgesinden binlerce çiftçi ile çalışarak müşterilerimizin doğru ürünü tüketmelerini sağlıyoruz. Bu yolda başta çiftçiler olmak üzere iş birliğimizde emeği geçen herkesin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş