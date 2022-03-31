Pide fiyatları 2022 | Pide ne kadar oldu? Pideye zam mı geldi? Ramazanda pide ne kadara satılacak?

Pide fiyatları ne kadar oldu? Ramazan ayının vazgeçilmezi pide, bu yıl zamlı olarak sofralarımıza gelecek. Birçok ilde pide fiyatları belli oldu ve yayımlandı. Peki ama hangi ilde pide ne kadardan satılacak? Pideye zam mı geldi? Ramazanda pide ne kadara satılacak? İşte açıklanan pide fiyatları...

Ramazan ayının vazgeçilmezi pide, bu yıl zamlı olarak sofralarımıza gelecek. Birçok ilde pide fiyatları belli oldu ve yayımlandı. Peki ama hangi ilde pide ne kadardan satılacak? Pideye zam mı geldi? Ramazanda pide ne kadara satılacak? İşte açıklanan pide fiyatları...

Pide fiyatları 2022

Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Sinop Esnaf Odaları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre; Ramazan ayında 300 gram sade pide 5 TL, 300 gram yumurtalı pide ise 7,5 TL'den satılacak. Aynı zamanda ekmek fiyatı da 50 kuruş zamlanarak 3 TL şeklinde belirlendi. 250 gram çavdar ekmeği 6 TL olurken, simit ve poğaça da 3,5 TL olarak belirlendi.



Nazilli Fırıncılar Odası Mahmut Tekin, 280 gram ramazan pidesinin 5 liradan satışa sunulacağını bildirdi.



Eskişehir'de Ramazan Pidesinin fiyatı belli oldu. Ramazan Pidesi 270 gram olarak üretilecek ve 5 liradan satılacak.



Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin kararına göre 300 gram pide Manisa genelinde 5 liradan satışa sunulacak.



Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, "350 gram sade pide 6 TL, yumurtalı pide ise 7 lira 50 kuruş oldu. Genel anlamda bakıldığında 1 senelik mevcut girdilerimizi fiyatlara yansıtmadık. Fırıncılar olarak yine fedakarlık yaparak vatandaşımız için özverili olmaya çalıştık" dedi.



Bursa Fırıncılar Odası, 320 gram pidenin 6 liradan satılacağını açıkladı. .