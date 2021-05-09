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Burak Önal; Dijital Pazarlama Ajansı Crabs Media 24 Ülkeye Hizmet Veriyor

2013 yılında kurucu ortaklığını üstlendiği CrabsMedia’nın dijital dünyada 24 ülkeye hizmet verdiğini söyleyen Burak Önal; pandemi süreciyle birlikte, sanal dünyada hızlı değişimlerin yaşandığını söyledi.

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09.05.2021 01:59:05
Burak Önal; Dijital Pazarlama Ajansı Crabs Media 24 Ülkeye Hizmet Veriyor

Küçük ya da büyük ölçekli kurum olması fark etmeksizin, markaların dijital dünyada varlığını sürdürmesinin, profesyonel çalışmalarla desteklendiğinin altını çizen Burak Önal; “şirketlerin ve markaların hedef kitlesine uygun müşteri profili analizinin doğru yapılmasının, hedef kitleye ulaşmada etkin olduğunu ve satışa yönelik olduğunu vurguladı.

Dünya Çapında Profesyonel Hizmet

Pandemi dönemiyle birlikte, internet kullanımının hızla arttığı bu günlerde, yurtdışı ihracatıyla ilgilenen firmaların dijital pazarlamaya büyük önem verdiğini vurgulayan Crabs Media kurucu ortağı Burak Önal; pandemi boyunca dijital pazarlama harcamalarına ayrılan bütçenin dünya genelinde artış gösterdiğini söyledi.

Bunun yanında bütçenin dünya genelinde artış göstermesiyle birlikte Crabs Media Ajansı'nın da 2020 yılında 3 kat büyüdüğünü sözlerine ekleyen Burak Önal; hizmetlerinin dünya çapında 24 ülkeye yayıldığını vurguladı.

Bunun yanında Google algoritmalarında sürekli güncellemeler ve değişimlerin yaşandığını, buna bağlı olarak web sitesi sahibi olanların bu değişimlere hazır olup olmadığının irdelenmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Burak Önal; yapılan performans skor güncellemelerinde, birçok web sitesinin hız skorunun düşük seviyelerde olduğunu da sözlerine ekledi.

Dijital Pazarlama Yurtdışı İhracatta Önemli Noktada

Özellikle pandemi süreciyle birlikte dijital dünyanın daha fazla öne çıktığını ifade eden Burak Önal; özellikle ihracat sektöründe dijital pazarlamanın daha da önemli hale geldiğini sözlerine ekledi.

Dünyada 4,5 milyar kişinin aktif olarak internet kullandığını söyleyen Crabs Media kurucu ortağı Burak Önal; TÜİK verilerine göre ülkemizde sadece 2019 yılında 16 ila 74 yaş arasında internet kullanım oranının %75,3 olduğunu ama 2020 yılında, pandemiyle birlikte bu oranın %79'lara ulaştığının da altını çizdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan