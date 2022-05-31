Bugün altın ne kadar? 31 Mayıs gram, çeyrek, tam, reşat, 22 ayar ve 18 ayar altın fiyatları ne kadar arttı?

Bugün altın ne kadar? Altın fiyatlarında dünden bugüne 3 TL'lik bir fark gözle görülüyor. Yazla birlikte altının yükseleceğini söyleyen ekonomistler yanılmadı. Peki ama 31 Mayıs gram, çeyrek, tam, reşat, 22 ayar ve 18 ayar altın fiyatları ne kadar arttı? İşte detaylar...