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TIMETURK / EKONOMİ / Bugün altın ne kadar? 31 Mayıs gram, çeyrek, tam, reşat, 22 ayar ve 18 ayar altın fiyatları ne kadar arttı?

Bugün altın ne kadar? 31 Mayıs gram, çeyrek, tam, reşat, 22 ayar ve 18 ayar altın fiyatları ne kadar arttı?

Bugün altın ne kadar? Altın fiyatlarında dünden bugüne 3 TL'lik bir fark gözle görülüyor. Yazla birlikte altının yükseleceğini söyleyen ekonomistler yanılmadı. Peki ama 31 Mayıs gram, çeyrek, tam, reşat, 22 ayar ve 18 ayar altın fiyatları ne kadar arttı? İşte detaylar...

29 Dakika Önce
2022-05-31 11:06:23
Bugün altın ne kadar? 31 Mayıs gram, çeyrek, tam, reşat, 22 ayar ve 18 ayar altın fiyatları ne kadar arttı?

Altın fiyatlarında dünden bugüne 3 TL'lik bir fark gözle görülüyor. Yazla birlikte altının yükseleceğini söyleyen ekonomistler yanılmadı. Peki ama 31 Mayıs gram, çeyrek, tam, reşat, 22 ayar ve 18 ayar altın fiyatları ne kadar arttı? İşte detaylar...

Bugün altın ne kadar?

Altının ons fiyatı bugün 1.855 doları buldu. İşte günün altın fiyatları...

Gram altın

  • Alış fiyatı: 978,44
  • Satış fiyatları: 978,61

22 ayar bilezik

  • Alış fiyatı: 890,45
  • Satış fiyatları: 896,60

Cumhuriyet altını

  • Alış fiyatı: 6.359,00
  • Satış fiyatları: 6.411,00

Yarım altın

  • Alış fiyatı: 3.185,00
  • Satış fiyatları: 3.218,00

Çeyrek altın

  • Alış fiyatı: 1.593,00
  • Satış fiyatları: 1.609,00

18 ayar altın

  • Alış fiyatı: 714,26
  • Satış fiyatları: 714,38

Bir önceki günün altın fiyatları için aşağıdaki habere tıklayınız...

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