30 Mayıs altın fiyatları | Altın ne kadar yükseldi? Kapalıçarşı altın fiyatları
30 Mayıs altın fiyatları | Altının ons fiyatındaki artış, gözlerden kaçmıyor. Peki kapalıçarşıdaki altın fiyatlarında son durum ne? Altın ne kadar yükseldi? İşte bugünkü altın fiyatlarının güncel listesi...
2022-05-30 11:10:37
Altının ons fiyatındaki artış, gözlerden kaçmıyor. Peki kapalıçarşıdaki altın fiyatlarında son durum ne? Altın ne kadar yükseldi? İşte bugünkü altın fiyatlarının güncel listesi...
Altın ne kadar yükseldi?
Geçtiğimiz haftanın kapanışına göre gram altında 4 TL'lik artış söz konusu. İki gün içerisinde yaşanan artışın, devam etmesi bekleniyor.
30 Mayıs altın fiyatları
Gram altın
- Alış fiyatı: 979,38
- Satış fiyatı: 979,52
22 ayar bilezik
- Alış fiyatı: 890,13
- Satış fiyatı: 896,63
Cumhuriyet altını
- Alış fiyatı: 6.365,00
- Satış fiyatı: 6.420,00
Yarım altın
- Alış fiyatı: 3.189,00
- Satış fiyatı: 3.224,00
Çeyrek altın
- Alış fiyatı: 1.594,00
- Satış fiyatı: 1.611,00
18 ayar altın
- Alış fiyatı: 714,95
- Satış fiyatı: 715,05
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