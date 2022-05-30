30 Mayıs altın fiyatları | Altın ne kadar yükseldi? Kapalıçarşı altın fiyatları

30 Mayıs altın fiyatları | Altının ons fiyatındaki artış, gözlerden kaçmıyor. Peki kapalıçarşıdaki altın fiyatlarında son durum ne? Altın ne kadar yükseldi? İşte bugünkü altın fiyatlarının güncel listesi...