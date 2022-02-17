Bugün altın ne kadar? 17 Şubat altın düştü mü? Gram altın kaç TL?

Bugün altın ne kadar? 17 Şubat altın fiyatlarının yükselmesiyle kapalıçarşı altın fiyatları en sık araştırılan konular arasında yer aldı. Geçtiğimiz gün düşen altının bugün aynı hızla yükselmesi altın yatırımcılarını bir hayli üzdü. Peki ama bugün altın ne kadar? 17 Şubat altın düştü mü, yükseldi mi? Gram altın kaç TL? İşte detaylar...