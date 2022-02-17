Bugün altın ne kadar? 17 Şubat altın düştü mü? Gram altın kaç TL?
Bugün altın ne kadar? 17 Şubat altın fiyatlarının yükselmesiyle kapalıçarşı altın fiyatları en sık araştırılan konular arasında yer aldı. Geçtiğimiz gün düşen altının bugün aynı hızla yükselmesi altın yatırımcılarını bir hayli üzdü. Peki ama bugün altın ne kadar? 17 Şubat altın düştü mü, yükseldi mi? Gram altın kaç TL? İşte detaylar...
2022-02-17 10:26:41
Bugün altın ne kadar? 17 Şubat altın fiyatlarının yükselmesiyle kapalıçarşı altın fiyatları en sık araştırılan konular arasında yer aldı. Geçtiğimiz gün düşen altının bugün aynı hızla yükselmesi altın yatırımcılarını bir hayli üzdü. Peki ama bugün altın ne kadar? 17 Şubat altın düştü mü, yükseldi mi? Gram altın kaç TL? İşte detaylar...
17 Şubat altın düştü mü?
17 Şubat altın fiyatlarında bir düşüş yaşanmadı. Aksine geçtiğimiz günlere göre hızla yükselen altının ons fiyatı 1.874,38'i gördü.
Dün 812 TL'den işlem gören gram altın bugün 820 TL'den işlem görüyor. Dünkü altın fiyatlarını öğrenmek ve kıyaslamak için TIKLAYINIZ...
Bugün altın ne kadar?
Gram altın
- Alış fiyatı: 820,45 TL
- Satış Fiyatı: 820,58 TL
22 ayar bilezik
- Alış fiyatı: 745,81 TL
- Satış Fiyatı: 751,72 TL
Cumhuriyet altını
- Alış fiyatı: 5.336,00 TL
- Satış Fiyatı: 5.391,00 TL
Yarım altın
- Alış fiyatı: 2.675,00 TL
- Satış Fiyatı: 2.705,00 TL
Çeyrek altın
- Alış fiyatı: 1.334,00 TL
- Satış Fiyatı: 1.352,00 TL
14 ayar altın gramı
- Alış fiyatı: 449,71 TL
- Satış Fiyatı: 540,76 TL
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