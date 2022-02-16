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TIMETURK / EKONOMİ / Bugün altın ne kadar? 16 Şubat altın fiyatları düştü mü?

Bugün altın ne kadar? 16 Şubat altın fiyatları düştü mü?

Bugün altın ne kadar? Bugün altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu haline geldi. Dün altın fiyatlarının düştüğünü öğrenen yatırımcılar bugün altın almak istiyor. Peki ama bugün gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve reşat altın ne kadar oldu? İşte merak edilen kapalıçarşı altın fiyatları...

2 Saat Önce
2022-02-16 10:31:25
Bugün altın ne kadar? 16 Şubat altın fiyatları düştü mü?

Bugün altın ne kadar? Bugün altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu haline geldi. Dün altın fiyatlarının düştüğünü öğrenen yatırımcılar bugün altın almak istiyor. Peki ama bugün gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve reşat altın ne kadar oldu? İşte merak edilen kapalıçarşı altın fiyatları...

Bugün altın ne kadar?

16 Şubat altın fiyatları düştü mü? Altın fiyatlarının Rusya hareketinden sonra düşmesi yatırımcıları sevindirdi. Sabah saatlerinde 2 puan yükselen altın fiyatlarında; gram altın 810 TL iken 812 TL'den işlem görmeye başladı.

Gram altın

  • Alış fiyatı: 812,68 TL
  • Satış fiyatı: 812,82 TL

22 ayar bilezik

  • Alış fiyatı: 740,72 TL
  • Satış fiyatı: 745,43 TL

Cumhuriyet altını

  • Alış fiyatı: 5.285,00 TL
  • Satış fiyatı: 5.337,00 TL

Yarım altın

  • Alış fiyatı: 2.650,00 TL
  • Satış fiyatı: 2.678,00 TL

Çeyrek altın

  • Alış fiyatı: 1.321,00 TL
  • Satış fiyatı: 1.339,00 TL

14 ayar altın gramı

  • Alış fiyatı: 445,27 TL
  • Satış fiyatı: 535,41 TL

Bir önceki günün altın fiyatları ve "Altın neden düştü?" öğrenmek için TIKLAYINIZ...

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