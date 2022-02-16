Bugün altın ne kadar? 16 Şubat altın fiyatları düştü mü?

Bugün altın ne kadar? Bugün altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu haline geldi. Dün altın fiyatlarının düştüğünü öğrenen yatırımcılar bugün altın almak istiyor. Peki ama bugün gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve reşat altın ne kadar oldu? İşte merak edilen kapalıçarşı altın fiyatları...