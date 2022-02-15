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TIMETURK / EKONOMİ / Altın yeniden düşüyor! Altın neden düştü? Altın ne kadar olur?

Altın yeniden düşüyor! Altın neden düştü? Altın ne kadar olur?

Altın yeniden düşüyor! Altın fiyatlarındaki dalgalanmaları fark eden alıcılar 'Altın neden düştü?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki ama altın fiyatları ne kadar? Altın bugün ne kadar düştü? İşte merak edilen altın fiyatları...

2 Saat Önce
2022-02-15 20:44:23
Altın yeniden düşüyor! Altın neden düştü? Altın ne kadar olur?

Altın fiyatlarındaki dalgalanmaları fark eden alıcılar "Altın neden düştü?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki ama altın fiyatları ne kadar? Altın bugün ne kadar düştü? İşte merak edilen altın fiyatları...

Altın yeniden düşüyor!

Gram altın TL fiyatı için büyük önem arz eden ons altın fiyatı Rusya'dan gelen açıklama sonrası yönünü aşağı çevirdi. Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası 1.879 doları görerek 8 ayın zirvesine tırmanan ons altın 1.855 dolar bandına kadar çekildi.

Ons altın fiyatlarındaki düşüşün ardından yurt içinde altın gram fiyatları düştü. Gün içerisinde 824 TL'yi görerek 2022'nin en yüksek fiyatını gören gram altın, 810 liraya geriledi.

Altın neden düştü?

Rusya'dan gelen altın açıklamasının ardından altının ons fiyatında düşüş yaşandı. Yurt içi fiyatlarına da yansıyan altın 14 puan geriledi.

Altın ne kadar olur?

Altın fiyatları gün içerisinde 14 puan geriledikten sona gram altındaki fiyat değişimi 824 TL'den 810 TL'ye düştü. İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

  • Alış fiyatı: 810,54 TL
  • satış fiyatı: 810,72 TL

22 ayar bilezik gram fiyatı

  • Alış fiyatı: 739,11 TL
  • Satış fiyatı: 744,63 TL

Cumhuriyet altını

  • Alış fiyatı: 5.268,00 TL
  • Satış fiyatı: 5.337,00 TL

Yarım altın

  • Alış fiyatı: 2.643,00 TL
  • Satış fiyatı: 2.679,00 TL

Çeyrek altın

  • Alış fiyatı: 1.317,00 TL
  • Satış fiyatı: 1.339,00 TL

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