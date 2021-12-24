Bu sabah 10 milyarlık mevduat dövizden TL'ye geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı Türk lirası mevduatına geçişin sabah itibarıyla 10 milyar lira olduğunu belirterek öğleden sonra bunun katlanarak gittiğini bildirdi.

Bakan Nebati, NTV yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Türk lirasına dönen hesaplara kur farkı desteğinin bir kereye mahsus verilmesinin sorulmasını üzerine Nebati, "Sürekli olarak uygulanacak bir yöntem değil. Türk lirasını güçlendirip diğer enstrümanları devreye soktuğumuzda artık buna ihtiyacımızın kalmayacağı bir süreç olacak. Çünkü bu işin sonunda cari fazla vereceğimiz açık." dedi.

Nebati, Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinin ve bütçesinin güçlü olduğuna işaret ederek Türkiye'nin mali politikalarda disiplinden asla taviz vermeyen bir ülke olduğunun altını çizdi.

Kovid-19 salgınının şiddetli yaşandığı dönemde bütün dünyada bütçe açıklarının çok yüksek oranlara gittiğine dikkati çeken Nebati, "Türkiye ön görülen bütçe açığı 3,5 ve bunun altında gerçekleşecek bütçe açığı. Bundan taviz vermeyen bir ülkede bunda sonra olacak şey güven, itibar ve kârlılığın bireyler tarafında kullanıldığı bir dönem." ifadesini kullandı.

- "Sisteme girişte alt limit yok"

Kur korumalı Türk lirası mevduat ürününe girmek için limit olup olmadığı sorusuna Nebati, "Hayır, bugün gittiniz bundan faydalandınız, yarın paranız oldu o zaman da faydalanırsınız. 3 ay sonra paranızı aldınız, işlemler bitti, ertesi gün ben bu işleme 6 aylık daha yapıyorum diyebilirsiniz. Eğer o sistemi devam ettirmeye karar verirsek. Herhangi bir kısıt yok. Bin lirayla da girin, alt limit yok. Amacımız Türk lirasını güçlendirme, ona olan itibarı eski hale getirmek. Böylesine bir ortamda niye limit getirelim ki? Biz zaten tersine dolarizasyon istiyoruz ve bu başladı. Pazartesi gece 1 milyar doları harcayan bireyler negatiften pozitife dönmeye başladı. Bugün bankalarımız talebe yetişemiyorlar." karşılığını verdi.

Nebati, bankacılık sektörünün uygulamaya katılımının sorulması üzerine, tüm bankalarımızın yöneticilerinin kendilerine inandığını ifade etti.

Özel banka yöneticilerinin kendilerine teşekkür ettiğini anlatan Nebati şunları kaydetti:

"Bütün özel bankalar aç buna. Kimse dolarizasyondan mutlu olmaz, bütçesinin bozulmasını istemez. Uygulama esasları yayınlandıktan sonra özel bankalardan patlama oldu. Faiz artırımı olmayacak, o olmadan da dünya devam ediyormuş. Faiz artırımı olmadan da finansal çevreler istedikleri gibi farklı enstrümanlarla iş yapabiliyormuş. Faiz artırmadan döviz üzerindeki köpüğü alabiliyorsunuz. Şu anda bireyler, kurumlar ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bireylere sesleniyorum; ne olursunuz oyunlara gelmeyin, spekülatif işlere, manipülatif söylemleri bakmayın. Yazık oluyor. 15-16 liradan dolarını alanlar var, bunlar büyük finansörler değil, bunlar küçük yatırımcılar. Çarpılan küçük yatırımcı oldu her zaman olduğu gibi. Küçük yatırımcılara eziyet ettiler. Şimdiden kara kara düşünüyorlar. Biz uyardık, bu bir köpüktür, sakın inanmayın diye."

- Yastık altı birikimin finansal sisteme kazandırılması için yasal düzenleme yapılacak

Nebati, "Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı açan, dövizden Türk lirasına hesabını döndüren kaç mudi oldu?" sorusu üzerine geometrik bir artış olduğunu vurguladı.

Döviz alan bireylerle satan bireyler arasında çok büyük bir uçurum oluştuğunu vurgulayan Nebati, "Bu sabah 10 milyar liraydı. Öğleden sonra katlanarak gidiyor, veriler gecikmeli geliyor. Özel bankalar yoktu sadece kamu bankaları vardı. Özel bankalardan bir kısmı deneyerek yürüyorlardı, uygulama esaslarını koyduk yürüyoruz. Kur korumalı Türk lirasından. Diğerlerinde de aynı miktarlara doğru gidiyor." şeklinde konuştu.

Yastık altı birikimi finansal sisteme kazandıracak teşviklerin neler olacağının sorulması üzerine Nebati, konuya ilişkin yasal alt düzenlemelere ilişkin değişiklikleri Meclisten talep edeceklerini söyledi.

Nebati, gelecek dönemde bunu yapacaklarını dile getirerek "Ocak ayının ilk haftasında bu işi bitirmiş olacaklar. Önümüzdeki dönemde bunu yapacağız. Türkiye, Türk kadını altını seviyor. Tercih altın, altını çok seviyoruz. Bu altının yastık altında kalmasının ekonomiye katkısını bırakın kimseye katkısı, karşılığı yok. Altını alıyor kasasına koyuyor, hiçbir faydası yok. 5 bin ton altın tahmin ediliyor. Bütün işlemlerde daha 300 tonu alabilmişiz. 5 bin tonun karşılığı 280 milyar dolar. 280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyacımız kalmayacak. Bankalarımız çok hızlı bir çalışma yapıyorlar. Her ay toplantıları muntazam yapılmış, piyasanın işlevini takip eden proaktif hareket eden bir anlayışımız var. Bu anlayışımız karşılığını aldıktan sonra hızlı şekilde refahın arttığını, dövizin gevşediğini ve cari açığın azaldığını gösterecek." dedi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.